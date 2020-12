Phim về nữ kỳ thủ Mỹ vào top yêu thích của ông Obama năm 2020

Trên tài khoản Twitter có hơn 127,3 triệu lượt theo dõi, ông Obama bày tỏ: "Giống như rất nhiều người khác, chúng ta sa lầy trong dịch bệnh năm nay; dịch vụ chiếu phim trực tuyến xóa nhòa ranh giới giữa phim truyền hình và phim chiếu rạp, tôi phải mở rộng danh sách xem phim của mình và cùng chia sẻ danh sách hay ho này bất chấp định dạng của chúng". Dòng trạng thái của ông nhận hơn 122.000 lượt thích.

Những phim truyền hình mà ông Obama yêu thích năm nay gồm có The Queen’s Gambit , một phim về đề tài cờ vua vô cùng lôi cuốn, nhận được nhiều khen ngợi của các nhà chuyên môn; ông cũng không quên loạt phim siêu anh hùng nhưng khai thác theo hướng đi sâu vào những mặt tối của các nhân vật là The Boys; và cũng tỏ ra yêu mến Better Call Saul mùa 5 phát năm nay lấy đề tài tội phạm...

Bên cạnh danh sách về phim điện ảnh và truyền hình, ông Obama còn đưa ra danh sách những quyển sách mà ông yêu thích năm nay. Ông viết: "Năm 2020 dần kết thúc, tôi sẽ bắt đầu chia sẻ những quyển sách mà mình yêu thích, và cố tình phớt lờ quyển sách mà tôi nghĩ khá hay ho để đọc là A Promised Land, do vị Tổng thống thứ 44 viết. Tôi hi vọng các bạn thích đọc những quyển này như tôi vậy".

Đoạn này, ông Obama đùa rất duyên khi viết "cố tình phớt lờ quyển sách mà tôi nghĩ khá hay ho để đọc là A Promised Land , do vị Tổng thống thứ 44 viết" mà vị đó chính là ông! Quyển tự truyện A Promised Land, kể về những thăng trầm trong đời làm Tổng thống của ông Obama và cuộc sống ở Nhà Trắng, bán được gần cả triệu bản in giữa mùa dịch, trở thành một trong những "kỳ tích" của ngành xuất bản năm nay. Những quyển sách mà ông yêu thích bao gồm The Vanishing Half, Twilight of Democracy, Caste...