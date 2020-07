Phim Việt thất bát trong mùa vắng bom tấn ngoại

Train to Busan 2 - Bán đảo giúp hồi sinh phòng vé Việt Tính đến chiều 27.7, bộ phim bom tấn Hàn Quốc Train to Busan 2 - Bán đảo (tựa gốc: Peninsula) đã thu được 59 tỉ đồng tiền bán vé tại các rạp VN. Đây không phải là con số quá cao tại phòng vé so với các bộ phim bom tấn khác ở thời điểm trước dịch Covid-19; thế nhưng, sau gần 3 tháng mở cửa rạp Việt trở lại thì thực sự Train to Busan 2 - Bán đảo chính là bộ phim giúp hồi sinh và khuấy động phòng vé VN. Tuy có không ít khán giả nhận định phần hậu truyện không hấp dẫn như phần đầu và Bán đảo có chất hành động đơn giản cùng một câu chuyện hời hợt, không còn những suy ngẫm gai góc như phần 1, nhưng sản phẩm của đạo diễn Yeon Sang-ho vẫn đang làm tốt với doanh thu hơn 30 triệu USD toàn cầu chỉ sau hai tuần trình chiếu giữa bối cảnh nhiều nước vẫn chưa hoàn toàn mở cửa rạp chiếu phim như trước. Chính sự thành công rực rỡ của Bán đảo đã khiến Hãng Warner Bros. có niềm tin để quyết định sẽ phát hành bom tấn khoa học viễn tưởng Tenet của đạo diễn Christopher Nolan tại châu Âu và châu Á vào cuối tháng 8 tới.