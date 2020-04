Phó chủ tịch HĐND huyện không chấp hành kiểm tra Covid-19: Phạt nặng để làm gương

Mới đây, đoạn clip về ông Lưu Văn Thanh , Phó chủ tịch HĐND H.Hớn Quản (Bình Phước) không đeo khẩu trang, đứng tranh cãi với cán bộ tại chốt kiểm dịch Covid-19 và không chấp hành đo thân nhiệt theo đúng quy định nhận được sự quan tâm của dư luận. Chưa dừng lại ở đó, khi được cán bộ giải thích việc kiểm tra thân nhiệt là làm theo ý kiến chỉ đạo phòng chống dịch, ông Thanh yêu cầu cán bộ phải có quyết định lập chốt, đồng thời liên tục chỉ tay về phía lực lượng làm nhiệm vụ và to tiếng. Khi cán bộ yêu cầu "chú đeo khẩu trang để làm việc", thì ông Thanh nói: “không cần khẩu trang, tôi không có, xuống cơ quan nó phát” và cho rằng phía chốt chặn “lạm quyền”.

Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận. Khi đọc được thông tin này, Hoa hậu Phương Lê không giấu được thái độ bức xúc. Cô cho rằng hành vi của ông Thanh là sai và cần phải xử phạt nặng để làm gương. “Chính quyền cần phải xem xét và xử lý. Trong khi người dân đang chấp hành tốt, còn bản thân ông ấy có chức quyền không tuân thủ thì làm sao nói được dân. Trong giai đoạn này, người bình thường không đeo khẩu trang khi ra đường là đáng trách rồi chứ đừng nói gì đến một Phó chủ tịch HĐND huyện. Cần phải xử lý nặng để làm gương, vì đã biết luật mà còn phạm luật thì tội rất nặng”.

Hoa hậu Phương Lê cho rằng ông Thanh là người biết luật nhưng lại vi phạm thì cần phải phạt nặng để làm gương Ảnh: FBNV

Theo Phương Lê, ở giai đoạn tiến hành cách ly xã hội như hiện nay, có không ít người lâm vào hoàn cảnh khó khăn vì công việc bị ảnh hưởng nhưng họ vẫn chấp hành đúng quy định của nhà nước. “Trong giai đoạn này, việc chấp hành quy định, đeo khẩu trang cũng là bảo vệ sức khỏe của ông ấy nhưng không hiểu tại sao ông ấy lại có thái độ như vậy. Tôi thấy cần phải phạt nặng mới răn đe được. Chỉ làm như vậy thì lòng dân mới tin tưởng vào nhà nước được chứ không được “giơ cao đánh khẽ". Tôi thấy người dân đang chống dịch rất ổn. Nhân viên của tôi phải báo cáo đi đâu, gặp ai, làm gì. Tôi thấy đa số người dân đang biết sợ và chống dịch nghiêm túc. Vì vậy, những người biết luật như ông ấy mà vẫn phạm luật thì phải phạt nặng", bà mẹ ba con bức xúc.

Võ Hoàng Yến cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình trước hành vi này. Cô cho hay: “Tôi nghĩ trong giai đoạn này ai cũng phải như ai, kể cả là người của nhà nước hay dân thường hay nghệ sĩ, một khi đã là người dân thì chúng ta phải chấp hành quy định của Chính phủ đưa ra, chỉ như vậy chúng ta mới thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân. Và khi mình được yêu cầu đo thân nhiệt, tôi nghĩ cá nhân chúng ta nên tuân thủ vì chỉ đo thân nhiệt thôi, điều đó đơn giản mà. Tôi không biết tình huống này phải xử phạt như thế nào, nhưng theo quan điểm cá nhân của tôi, chống đối là điều không nên".

Trong khi đó, Ngọc Lan chia sẻ với Thanh Niên: “Dĩ nhiên là tôi phản đối chuyện này. Có chỉ thị rất rõ là mọi người đều phải đeo khẩu trang khi ra đường, hạn chế tụ tập đông người hay phải chấp hành yêu cầu phòng chống dịch… đó là chỉ thị của Chính phủ đưa xuống để phòng chống dịch một cách tốt nhất. Bản thân họ làm lãnh đạo mà không làm đúng theo những gì nhà nước đưa ra thì rõ ràng họ phải là người chịu phạt, thậm chí là phải gấp đôi, gấp ba lần so với người dân thường”.

Đối với siêu mẫu Võ Hoàng Yến, cô quan niệm việc chống đối là điều không nên trong giai đoạn dịch Covid-19 đang có nhiều chuyển biến phức tạp Ảnh: TL

“Người dân thì có nhiều tầng lớp khác nhau, có người có trình độ văn hóa và có người không có trình độ văn hóa. Với nhiều người thiếu trình độ văn hóa họ có thể thiếu nhận thức hay hiểu biết kém thì không nói, đằng này người làm cán bộ nhà nước. Tôi nghĩ phải có trình độ văn hóa cao mới nhận được chức lớn trong bộ máy nhà nước mà như vậy thì rõ ràng sai quá sai. Bản thân họ là người góp phần làm ra luật, lẽ ra họ phải là người chấp hành nghiêm chỉnh nhất mới phải. Đằng này họ lại có những hành vi như vậy thì làm sao làm gương cho dân được. Tôi nghĩ cứ bỏ tù hết đi, trong tình hình này một người làm sai thôi đã gây hậu quả nghiêm trọng cho biết bao nhiêu người khác rồi. Cứ bỏ tù hết để nêu gương”, diễn viên Gia đình hòa thuận bức xúc.

Đồng quan điểm với diễn viên Ngọc Lan, MC Vũ Mạnh Cường cũng có những chia sẻ trước sự việc này: "Đừng làm rầu nồi canh, khi tất cả đang rất nghiêm túc và khẩn trương chống dịch. Nhà tôi gần chợ, các chị tiểu thương từ hàng xén bán rong cho đến buôn bán tại các quầy sạp đều nghiêm chỉnh đeo khẩu trang. Hay các bác tài giao thực phẩm cũng nghiêm túc chấp hành quy định của chính phủ về việc cách ly xã hội và đeo khẩu trang nơi đông người... Thì lý nào một đồng chí Phó chủ tịch HĐND huyện lại thiếu hiểu biết và có ứng xử "chống đối" như thế".

Diễn viên Ngọc Lan cảm thấy bất bình trước một bộ phận thiếu ý thức trong việc phòng chống dịch Ảnh: FBNV

"Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Lý ra đồng chí Phó chủ tịch phải hiểu biết, làm gương để kêu gọi người dân chung tay phòng chống dịch mới phải. Việc làm của đồng chí Phó chủ tịch làm tôi thực sự hoang mang không biết người dân địa phương sẽ có được những thông tin đúng đắn như thế nào khi bản thân đồng chí ấy lại thiếu hiểu biết như thế", anh thẳng thắn.

Không riêng gì các nghệ sĩ mà có không ít cư dân mạng bày tỏ thái độ bức xúc khi xem đoạn clip này. Bạn đọc Thanh Niên cũng thẳng thắn đưa ra quan điểm về vụ việc. Một tài khoản cho hay: “Cần khai trừ khỏi Đảng để làm gương. Cả nước đang gồng mình chống chọi với dịch bệnh mà ông quan to này diễu võ giương oai như thế. Tội nghiệp các đồng chí công an, quân đội và các em dân quân ngày đêm túc trực để làm nhiệm vụ mà lại có ông này làm loạn”. “Bản thân ông là cán bộ mà không chấp hành chỉ thị, chủ trương của Chính phủ, làm gương cho nhân dân trong hành xử với người thi hành công vụ lại còn đi so bì, làm mất thời gian của tổ chốt và không có khẩu trang thì phải phạt nặng chứ nhỉ. Tôi nghĩ phải làm nghiêm vụ này", bạn đọc khác bày tỏ. Thậm chí nhiều người cho rằng cần khởi tố ông Thanh vì tội chống người thi hành công vụ.

Liên quan đến câu chuyện này, ông Thanh xác nhận người đàn ông trong clip là mình và cho biết clip được quay vào sáng 3.4, khi ông đang đi làm, khi qua chốt kiểm dịch và được đề nghị đo thân nhiệt. Ông Thanh nói rằng do không đồng tình việc nhiều xe khác vẫn đi trong khi ông bị đề nghị dừng xe nên ông không kìm chế được sự nóng nảy và có những hành động như vậy. "Hiện tôi đã làm bản tường trình về sự việc, khi xem clip tôi thấy tôi sai và đã nhận lỗi, kiểm điểm. Sự việc Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nắm và tôi cũng đã nhận lỗi, đồng thời điện trực tiếp lãnh đạo tỉnh để xin lỗi về hành động của mình”. Trong khi đó, bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết: “Tỉnh đã nắm sự việc và đã chỉ đạo cho H.Hớn Quản làm việc với ông Thanh. Qua làm việc ông Thanh có thừa nhận sai sót. Ngày 10.4, Ban Thường vụ H.Hớn Quản cũng đã góp ý nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm. Sau kiểm điểm huyện cũng đã có báo cáo về Tỉnh ủy Bình Phước. Trong thời gian tới Tỉnh ủy sẽ cho chủ trương các bước tiếp theo liên quan đến xử lý trách nhiệm của đảng viên và sẽ có thông tin đến báo chí”.