'Phượng khấu': Muốn đem văn hóa dân tộc đi xa

* Làm phim về lịch sử có muôn vàn khó khăn, anh có tiên liệu được không mà lại dấn thân vào?

- Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh: Có chứ. Tôi biết làm phim về lịch sử rất dễ bị soi và ném đá. Bởi có hư cấu thì mới ra tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại bị cho là "khác sử". Vì vậy tôi chủ trương "chống xào nấu sử", nghĩa là tất cả sự kiện lịch sử đều được tôn trọng, lấy chính sử làm chính. Vậy thì bay bổng khoản nào? Bay bổng ở những tình tiết chính sử không ghi rõ hoặc ghi vắn tắt. Có chứ. Tôi biết làm phim về lịch sử rất dễ bị soi và ném đá. Bởi có hư cấu thì mới ra tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại bị cho là "khác sử". Vì vậy tôi chủ trương "chống xào nấu sử", nghĩa là tất cả sự kiện lịch sử đều được tôn trọng, lấy chính sử làm chính. Vậy thì bay bổng khoản nào? Bay bổng ở những tình tiết chính sử không ghi rõ hoặc ghi vắn tắt.

* Anh có thể cho một ví dụ?

- Ví dụ chi tiết bà Lệnh phi Nguyễn Thị Nhậm (NSND Hồng Vân đóng) trong sử ghi rất ít, nhưng vô phim trở thành đối trọng với bà Thành phi Phạm Thị Hằng, tức bà Từ Dụ (nghệ sĩ Hồng Đào đóng). Hai bà đều là vợ của vua Thiệu Trị, sử không ghi hai bà chửi nhau, đánh nhau gì hết, nhưng trong phim tôi có cho họ hành động như thế. Bởi năm 2018 tôi nhờ dòng họ Nguyễn Phúc tìm được mộ của bà Lệnh phi, nằm ở cánh rừng rất xa, cạnh mộ của một tài nhân, hoang tàn cỏ dại. So với điển chế thì cỡ bà Lệnh phi phải được chôn trong khu vực hoàng gia chứ, và phải làm lăng hoặc tẩm chứ không thể là cái mộ bình thường như vậy. Thế thì theo tưởng tượng và logic của mình, chắc chắn đã có một cuộc cung đấu dữ dội. Cho nên phim xây dựng hai nhân vật này đấu đá nhau ắt cũng không sai. Tuy nhiên, tôi chủ trương, nhân vật chỉ xấu thôi nhưng không được tàn độc. Xấu do hoàn cảnh, do nỗi đau đàn bà, chúng ta không nên dựng thái quá.

Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp Nghệ sĩ Hồng Đào trong vai Thành phi Phạm Thị Hằng

* Làm phim sử tốn kém gấp mấy lần phim hiện đại, anh tìm đầu tư dễ không?

- Xin nói thật là mỗi tập phim tôi làm tốn 2 tỉ đồng, trong khi các bộ phim khác trung bình chỉ 200 triệu đồng. Tìm đầu tư không dễ, nhưng tôi đã tìm được, vì nhắm vào người thật lòng thích sử. Và tôi không kéo ra nhiều tập, đợt đầu chỉ quay 6 tập thôi, đợt sau sẽ quay chừng ấy nữa là đủ. Như sắc nước cốt vậy, thà ít mà chất lượng. Tuy nói là phim truyền hình nhưng quay đẹp như phim nhựa vậy. Và tôi không chiếu miễn phí, bởi hai kênh đó họ đầu tư thì họ sẽ chiếu trên hệ cáp có tính tiền của họ. Khi nào hết thời gian hợp đồng thì tôi sẽ bán cho YouTube, nhờ YouTube mang văn hóa dân tộc của tôi đi khắp thế giới , đó mới thật là mong ước của tôi. Làm phim này là tôi làm cuộc hành hương tìm về văn hóa dân tộc, mong mọi người sẽ trân trọng giữ gìn.

Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp NSND Hồng Vân trong vai Lệnh phi Nguyễn Thị Nhậm

* Văn hóa dân tộc chỗ nào khi nội dung phim là chuyện cung đấu?

-Ồ, tôi chỉ mượn phong trào đang hot của mọi người hiện nay để chuyên chở văn hóa thôi. Bởi trong phim có đủ cả phong tục, lễ hội, ẩm thực, trang phục, kiến trúc, âm nhạc… để chứng minh là văn hóa Việt Nam thật đẹp.

* Xin anh ví dụ thêm một chi tiết chứng tỏ sự tốn kém 2 tỉ đồng cho mỗi tập phim là xứng đáng?

- Phim có khoảng 200 bộ trang phục, trong đó 50% là thêu bằng thủ công truyền thống cực đẹp và tốn kém. Riêng cái áo của diễn viên Diễm My 9X thêu luồn chỉ vàng như xưa, tốn 50 triệu đồng. Tôi ra tận miền Bắc tìm được những nghệ nhân tuyệt vời. Nói chung là lặn lội đi từ Nam ra Huế và ra Bắc thường xuyên để làm việc với các nghệ nhân, hoặc các nhà sử học nổi tiếng như Lê Văn Lan, Nguyễn Khắc Thuần… Vì vậy mới nói đã “thai nghén” suốt hai năm mới dám bấm máy.

* Chắc anh có một ê-kíp đông đảo mới làm xong việc?

- Ồ, chúng tôi chỉ gồm 7 người thôi. Đều là người trẻ. Trẻ nhưng máu lửa, và có học. Chúng tôi giống như đang star-up, chấp nhận thù lao khiêm tốn, chỉ với tấm lòng muốn văn hóa dân tộc được tái hiện và đi xa. Trong quá trình làm việc, chúng tôi tự đào tạo lẫn nhau, và thú vị vô cùng mỗi khi khám phá ra được điều gì đó. Cuộc sống phong phú lắm, lịch sử tuyệt vời lắm, ta cứ đào bới sẽ thấy nhiều quặng mỏ giá trị.

- Cảm ơn anh! Chúc anh thành công và trọn vẹn mơ ước!