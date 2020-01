Phương Mỹ Chi đăng ảnh tình cảm cùng Quang Lê giữa ồn ào mâu thuẫn

Những ngày qua, thông tin về mối quan hệ giữa Phương Mỹ Chi và ca sĩ Quang Lê nhận được sự quan tâm của dư luận. Việc giọng ca Quê em mùa nước lũ quyết định rời công ty ba nuôi để phát triển sự nghiệp riêng khiến dư luận không khỏi hoang mang về chuyện cả hai mâu thuẫn. Mới đây nhất, Phương Mỹ Chi đăng tải hình ảnh trong tiệc sinh nhật của mình. Bên cạnh sự có mặt của người thân, bạn bè, thì sự xuất hiện của giọng ca Sầu tím thiệp hồng cũng được dư luận đặc biệt quan tâm.

Trong ảnh, nữ ca sĩ thân thiết hôn má ba nuôi đầy tình cảm. Đây cũng được xem là cách cô đáp trả những ồn ào thời gian qua. Trước đó, trong buổi ra mắt MV của Phương Mỹ Chi, Quang Lê đã thực hiện một đoạn clip ngắn gửi lời chúc tốt đẹp đến con gái nuôi. Anh chia sẻ: “Ba chúc cho con tuổi mới thông minh, học giỏi và những sản phẩm tự tay con tự làm sẽ được khán giả đón nhận nhiều hơn nữa. Con phải cố gắng nhé”.

Trước đó, việc Phương Mỹ Chi rời công ty Quang Lê sau 6 năm gắn bó khiến dư luận quan tâm. Cô cho biết lý do đưa ra quyết định này vì thấy niềm đam mê nghệ thuật của mình ngày càng lớn. Bản thân nữ ca sĩ muốn bước ra khỏi vùng an toàn để làm nhiều điều mới mẻ hơn. “Em không biết ba Lê có suy nghĩ khác không nhưng em thì rất tôn trọng và trân trọng quãng thời gian qua. Trong tương lai, chương trình Hát trên quê hương của trung tâm Quang Lê Entertainment nếu cần sự góp mặt của Phương Mỹ Chi thì em vẫn luôn sẵn sàng như em đã từng như thế. Lý do lớn nhất vẫn là em muốn khám phá mình nhiều hơn, muốn biết được giới hạn của bản thân là gì. Còn lại những lý do khác nó không giúp em và ba yêu thương nhau hơn thì em xin được phép không đề cập đến”, Phương Mỹ Chi tâm sự.