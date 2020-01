Phương Mỹ Chi ra sản phẩm đầu tiên sau khi rời công ty Quang Lê

Ca khúc Đường về quê do nhạc sĩ Hamlet Trương sáng tác, trong đó phần rap do rapper Sinike viết và thể hiện - chủ nhân ca khúc Cô thắm không về nổi đình đám trong năm vừa rồi. MV lần này được thực hiện bởi đạo diễn mát tay Võ Thanh Hòa, với địa điểm tại Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và An Giang. Nội dung ca khúc lẫn MV Đường về quê ghi lại những cảm nhận, trải nghiệm của cô bé tuổi mới lớn sống ở thị thành trong chuyến về quê đầu tiên. Phương Mỹ Chi tiết lộ cô đã phải dùng đến 10 bản phối, cộng thêm rất nhiều lần chỉnh sửa khác nhau, trong đó đoạn rap được chốt ở “phút 90” mới ưng ý.

Đạo diễn Võ Thanh Hòa động viên khi Phương Mỹ Chi bật khóc Ảnh: CTV

Trong buổi họp báo, Phương Mỹ Chi cũng bật khóc nức nở khi nói về những áp lực mà cô phải mang suốt hai năm theo đuổi dự án này. Theo đó, khi đưa ca khúc này cho ai nghe thử - kể cả những người trong nghề, tất cả đều khuyên “chị Bảy” nên từ bỏ vì bài hát sẽ khó gây dấu ấn và gần như không ai ủng hộ quyết định này của cô. Tuy nhiên, sự kiên định của Phương Mỹ Chi đã giúp cô có thêm cột mốc mới đáng nhớ ở tuổi 16. "Em mong những nỗ lực nhỏ bé của mình sẽ góp một phần nào giúp các bạn trẻ cũng có thể nghe và yêu dòng nhạc này chứ không chỉ riêng các khán giả lớn tuổi”, nữ ca sĩ Giọng hát Việt nhí bộc bạch.

Bạn diễn của Phương Mỹ Chi trong MV Đường về quê là nam diễn viên trẻ, kiêm nghệ sĩ lô tô Trần Gia Huy (Su Su). Cả hai vốn gặp nhau trong khá nhiều show diễn trước đó và cũng thường trò chuyện thông qua mạng xã hội

Quán quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên Quang Anh đến chúc mừng Á quân Phương Mỹ Chi sau 6 năm trưởng thành từ chương trình Ảnh: CTV

Sản phẩm Đường về quê cũng đánh dấu chặng đường lần đầu chính thức rời xa vòng tay bảo bọc của ba nuôi Quang Lê cũng như công ty quản lý. Tiết lộ lý do không còn làm việc chung với bố nuôi, Phương Mỹ Chi cho biết: "Em và ba Lê đã gắn bó với nhau suốt 6 năm qua. Em nghĩ đây không phải là quãng thời gian ngắn đối với bất kỳ ca sĩ nào trực thuộc sự quản lý của một công ty giải trí như em. Hợp đồng công việc của em hiện đã hết hạn. Em đưa ra quyết định rời công ty là vì bản thân nhận thấy mỗi lúc ước mơ, đam mê nghệ thuật trong em ngày càng lớn. Em mong muốn được làm nhiều thứ, thử sức thêm, mạo hiểm bước ra khỏi vùng an toàn của mình một chút để đến với những điều mới mẻ hơn".

Cuộc "chia tay" bất ngờ này dấy lên nghi vấn mâu thuẫn giữa tiền bạc giữa Phương Mỹ Chi và ba nuôi, khi trong sự kiện quan trọng này của nữ ca sĩ vắng bóng sự có mặt của nam ca sĩ hải ngoại.