Phương Thanh thay thế Cẩm Ly, Minh Tuyết ngồi ghế nóng 'Ca sĩ thần tượng'

Phòng vé Bắc Mỹ tuần qua chứng kiến màn rượt đuổi giữa Sonic the Hedgehog và The Call of the Wild cho ngôi vị quán quân. Dẫu đã giảm nhiệt, phim riêng về nhím Sonic vẫn đủ sức vượt đối thủ mới để thống lĩnh rạp nội địa.