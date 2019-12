Poster - cái tên nói lên tất cả?

Thực tế cho thấy, không ít ca sĩ dọa hủy show, có trường hợp bỏ diễn vào giờ chót vì lý do: tên/ảnh mình trên poster đứng sau/nhỏ hơn tên đồng nghiệp khác mà theo họ là không hợp lý. Showbiz Việt từng xảy ra những “ồn ào” cũng vì vị trí và hình ảnh trên poster không thỏa mãn đôi bên: ca sĩ T. không biểu diễn vì khi đến sân khấu thấy hình của ca sĩ khác to hơn ảnh mình trên poster, ca sĩ P. hủy show vì hình lẫn tên của mình xếp sau ca sĩ mà theo cô là bất hợp lý… Tuy người trong cuộc không công khai lý do hủy/bị hủy show, nhưng “nội tình” sau đó hầu như được “sáng tỏ” bởi những “tâm thư” trên trang cá nhân nghệ sĩ, trên cộng đồng fan lẫn hồi đáp từ nhà tổ chức, chung quy vì ảnh to, ảnh nhỏ trên poster.