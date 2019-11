Ngọc Trinh và những mối tình gây 'ồn ào' showbiz Việt

Thời điểm đó, cặp đôi cùng nhau đi du lịch ở Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc ... Chuyện tình của họ vấp nhiều phản đối từ dư luận do chênh lệch tuổi tác nhưng vẫn được gia đình hai bên ủng hộ. Tuy nhiên, tháng 1.2017, tỉ phú Hoàng Kiều đăng thông báo về lý do chia tay Ngọc Trinh trên fanpage của ông. Ông viết: "Tôi đã dành cả tình yêu của mình cho em với ý muốn được gắn bó lâu dài cùng nhau trong suốt phần đời còn lại của mình. Nhưng Ngọc Trinh chỉ muốn có một cuộc tình ngắn và tạm thời, điều mà trước đó em đã viết trên Instagram của mình. Do vậy, em không còn xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của tôi nữa".