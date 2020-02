Poster phim 'Trạm kế tiếp là hạnh phúc' bị tố nhái 'Little Women'

Để quảng bá cho tập phim cuối cùng, ê-kíp sản xuất của Trạm kế tiếp là hạnh phúc đã tung ra loạt poster mới về các nhân vật trong phim. Tuy nhiên, cư dân mạng Trung Quốc phát hiện những tấm poster này rất giống với poster của phim Little Women. Vượt qua 4 ứng viên nặng ký là Joker, Once Upon a Time in Hollywood, Jojo Rabbit, The Irishman, phim Little Women đã được vinh danh ở hạng mục Thiết kế phục trang đẹp nhất tại lễ trao giải Oscar 2020