Quách An An bất ngờ tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ

Khắc họa bức tranh sinh động về lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy, vừa hội tụ những đam mê, khát vọng, vừa có không ít những mưu toan, tham vọng điên cuồng, Cái giá của danh vọng đã được người xem chú ý bởi sự hấp dẫn, gây cấn. Bộ phim cũng hé lộ một phần hậu trường của giới làm phim, giúp cho khán giả hiểu thêm, trân trọng những người nghệ sĩ biết lao động và say mê nghệ thuật một cách chân chính.

Sự góp mặt của Quách An An trong bộ phim này gây bất ngờ cho khán giả bởi cũng đã lâu cô không tái xuất với nghệ thuật mà chỉ lo việc kinh doanh. Thường xuyên đi và về giữa Mỹ và Việt Nam, Quách An An chuyên tâm trong kinh doanh bất động sản, nhà hàng và trung tâm áo cưới. Đây cũng là một bộ phim hiếm hoi mà nữ diễn viên sinh năm 1982 tham gia do mối quan hệ thân tình với nhà sản xuất và biên kịch Lê Quang Thanh Tâm.

Ảnh: ĐPCC Nữ diễn viên Chuông reo là bắn khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình lần này

Trong phim, Quách An An vào vai Thúy Lan. Thời phim "mì ăn liền" còn đang phát triển mạnh mẽ, Thúy Lan, ngôi sao ăn khách nhất trong làng phim thị trường Việt. Sự có mặt của cô là bảo chứng cho doanh thu của bộ phim. Nổi tiếng khi tuổi còn quá trẻ, Thúy Lan bị thứ ánh sáng ma mị của danh tiếng lôi tuột vào vòng xoáy nghiệt ngã, để rồi cô không còn là chính mình khi chia tay với một đạo diễn danh tiếng và rơi vào vòng tay của một nhà quản lý điều hành hãng phim.

Ảnh: ĐPCC Chi Bảo đóng cặp cùng diễn viên Thân Thúy Hà

Đây cũng là một bộ phim hiếm mà nam diễn viên Chi Bảo tham gia đóng cho phim truyền hình. Trong phim, Chi Bảo vào vai đạo diễn Phan Lê Vũ. Từ một chàng trai nghèo, sống với mẹ già bệnh tật và đam mê ngành phim ảnh, anh lăn lộn học việc ở phim trường, chịu đựng mọi vất vả và luôn bị coi thường, chèn ép chỉ với mơ ước cháy bỏng rồi sẽ có một ngày, anh được đứng lên chỉ đạo diễn xuất.

Cái giá của danh vọng với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng gồm Chi Bảo, Thân Thúy Hà, Quách An An, Đoàn Thanh Tài, Oanh Kiều... hiện phát sóng lúc 17 giờ mỗi ngày trên VTV9.