Quán quân ‘Tiếu lâm tứ trụ nhí' bật khóc vì lịch học thêm ‘ngộp thở’

Ái My là học trò của Minh Trọng, từng giành giải quán quân Tiếu lâm tứ trụ nhí 2018. Hiện em đang học lớp 7, bên cạnh đó cô bé còn học thêm các lớp năng khiếu như: ca hát, MC, nhảy hiện đại, vẽ tranh để thỏa đam mê với nghệ thuật . Trong chương trình Điều con muốn nói, Ái My cho biết thời khóa biểu của em được mẹ sắp xếp mỗi ngày. Dù đôi khi em muốn có một khoảng thời gian giải trí, muốn mẹ bớt đăng ký những lớp học thêm nhưng em hiểu rằng “mẹ như bao ông bố bà mẹ khác, dành nhiều thời gian, công sức chăm lo con cái bởi muốn con có tương lai, trở thành một người thành đạt”.

Đồng thời, học trò Minh Trọng tâm sự em từng nghĩ đến chuyện “thương lượng" cùng mẹ về các buổi học thêm nhưng không dám nói bởi thấy bản thân chưa nỗ lực hết mình như những gì phụ huynh mong muốn. Kể về công việc bận rộn của mẹ, Ái My tiết lộ, mẹ em là kế toán và hiếm khi ở nhà chỉ trừ những ngày cuối tuần. Em nói: “Mẹ ngày nào cũng phải chạy ngoài đường khi trời nắng, phải đi rất xa để lấy giấy tờ, có hôm 12 giờ đêm mới về đến nhà. Mẹ dặn con phải tự chăm sóc bản thân, học hành chăm chỉ và nhớ khóa cửa cẩn thận”. Cô bé kể rằng từ năm lớp 5, em thường xuyên ở nhà một mình.

Ái My bật khóc vì thương mẹ mải kiếm tiền không có thời gian chăm sóc bản thân Ảnh: BTC

Ái My thổ lộ, em vẫn cảm thấy cô đơn dù mẹ để lại cho em một chiếc máy tính bảng để giải trí, mỗi khi em học bài xong. Em khóc, tự nhủ phải cố gắng học giỏi bởi hàng ngày mẹ phải vất vả kiếm tiền chăm lo cho em và người anh cách em 6 tuổi ăn học. Cô bé tâm sự: “Nhiều lần, con thấy mẹ mệt nhưng lại không biết làm gì, chỉ biết trách bản thân vô dụng. Mỗi khi đi nắng về, mẹ nói mẹ muốn xỉu vì quá mệt. Lúc ấy, con chỉ biết im lặng, ngồi nghe mẹ than đau”.

Quán quân Tiếu lâm tứ trụ nhí muốn mẹ hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn bởi dạo gần đây mẹ em bệnh nhiều, vì làm việc và di chuyển liên tục. Em kể cách đây vài ngày mẹ em bị căng cơ phải tiêm thuốc vào tay. Mẹ em thường bị sốt và đau đầu vì “dầm mưa dãi nắng”. Trước những tâm sự xúc động này, chị Xuân Lê, mẹ Ái My bật khóc, chạy đến ôm con gái. Chị chia sẻ mỗi khi chứng đau cơ tái phát có nói với chồng nhưng không ngờ Ái My lại quan tâm sức khỏe của mẹ và có những suy nghĩ sâu sắc như vậy. Mẹ Ái My thổ lộ dù trải qua bao khó nhọc, cơ thể có mệt mỏi nhưng lời nói của con như “một liều thuốc giảm đau cực mạnh”. Đặc biệt, chị thấy con hiếu thảo, dành cho mẹ sự yêu thương thì rất hạnh phúc.

Riêng bản thân, chị Xuân Lê thú nhận hoàn toàn không ép con gái học nhiều. Lịch học trên trường là lớp tích hợp, riêng môn Anh văn phải học hai nơi, những môn năng khiếu và nghệ thuật như hát và nhảy, Ái My đã theo học từ nhỏ nên không bỏ được. Điều mẹ Ái My sợ là khi cô bé rảnh không có hàng xóm hay bạn nhà bên để chơi thì sẽ ôm lấy iPad. Vì thế, thấy Ái My thích học nên chị cho con học nhiều. Bé cũng không bao giờ than phiền vì phải đi học nhiều. Những khi thấy con sức khỏe yếu, chị đều chủ động cho bé nghỉ ngơi.