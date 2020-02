Quang Đông, người thay thế Jack đồng hành cùng K-ICM là ai?

Khi MV Cần một lý do ra mắt , nhiều người hâm mộ đã phát hiện ra nam ca sĩ ''sánh đôi'' cùng K-ICM là Quang Đông - một vũ công quen thuộc trong nhiều tiết mục của Jack & K-ICM. Quang Đông tên thật là Lương Trần Phú Thiện, sinh năm 1996 và từng theo học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Trước đây, anh đã tham gia cuộc thi Học viện ngôi sao 2015 và đoạt giải á quân. Đây cũng là mùa có sự tham gia của Đỗ Hoàng Dương. Trong Cần một lý do, nam ca sĩ được nhận xét là có ngoại hình bắt mắt cùng giọng hát ngọt ngào.

Quang Đông trong MV Cần một lý do. Ảnh: chụp màn hình

Dù được nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá: ''Bạn có vũ khí nhưng chưa biết dùng như thế nào để hiệu quả nhất'' và Hoàng Bách nhận xét rụt rè, chưa thể hiện được hết khả năng của mình, Quang Đông vẫn giành giải á quân sau quá trình nỗ lực. Thế nhưng, tên tuổi của anh vẫn chưa trở nên nổi bật và quen thuộc với khán giả Việt Nam sau chương trình Học viện ngôi sao. Quang Đông tiếp tục đầu quân cho công ty ST.319 (công ty chủ quản của Monsta, Amee, JSOL). Trước khi tung MV âm nhạc đầu tay Cần một lý do với K-ICM, Quang Đông từng phát hành ca khúc Lười, làm vũ công và tham gia một số chương trình giải trí.

Thông tin của nam ca sĩ sinh năm 1996 đang nhận được nhiều sự chú ý nhưng Quang Đông và công ty ICM đã có sự chuẩn bị kỹ càng khi khoá Facebook cá nhân của anh và Instagram chỉ vừa mới được thành lập cùng ba hình ảnh liên quan đến MV Cần một lý do. Nhiều cư dân mạng đã vào tài khoản Instagram cá nhân của Quang Đông để chỉ trích và "ném đá" khi anh hợp tác cùng K-ICM. Hiện tại, MV Cần một lý do đã leo lên vị trí thứ nhất trên top thịnh hành của YouTube cùng 3 triệu lượt xem và đạt 685.000 lượt dislike, gấp nhiều lần so với 91.000 lượt like.