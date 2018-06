Quốc Cơ - Quốc Nghiệp tạm hoãn liveshow ‘Đừng sợ hãi’ vì chấn thương

Nói về việc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp hủy liveshow, đạo diễn Phạm Hoài Nam cho biết: “Tôi hụt hẫng khi nhận được thông tin này vì hai em đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Thậm chí, dàn ca sĩ gồm Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng... cũng đã sẵn sàng để trình diễn hỗ trợ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp. Chúng tôi không gặp phải khó khăn về tài chính, nhưng lại gặp trục trặc về tình trạng sức khỏe. Tôi tin rằng dù Quốc Cơ - Quốc Nghiệp không trình diễn được tại liveshow thì khán giả vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ hai anh em trong tương lai”. MC Hồng Phượng: "Với vai trò là người nhà, tôi đồng tình với quyết định của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp. Tôi hiểu được niềm đam mê của họ, nhưng khi xem đoạn clip Quốc Nghiệp bị té trước đêm bán kết, tôi thấy sức khỏe của Nghiệp không ổn. Khi nghiệp trở về Việt Nam, mặc dù chuẩn bị show từ rất lâu nhưng với tình hình bây giờ, lẽ ra Nghiệp phải dừng lại sớm hơn để chữa trị hợp lý. Không phải dừng lại để bỏ nghề mà dừng lại để chữa trị và tiếp tục đam mê của mình. Thời điểm này, Nghiệp phải dành thời gian tập trung chữa trị để có thể hồi phục sức khỏe". Ca sĩ Ngọc Mai: "Khi biết ông xã bị té, ai là vợ cũng sẽ lo lắng. Chưa bao giờ tôi bắt anh chấm dứt sự nghiệp mà chỉ hi vọng anh hướng sự nghiệp cho thế hệ khác, và nhường vinh quang cho các bạn sau. Bởi vì mình đã quá may mắn để có được như hôm nay, khi mình biết nhường vinh quang thì vinh quang sẽ đến với mình nhiều hơn. Việc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp sau này có biểu diễn được nữa hay không thì đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, tôi chỉ mong anh được bình an, bởi đến lúc anh hồi phục sức khỏe thì chắc chắn anh sẽ trở lại sân khấu".