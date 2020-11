Rapper Cardi B được vinh danh ‘Người phụ nữ của năm’

Trang chủ Billboard ngày 18.11 nhận xét, trong một năm thế giới đầy biến động, Cardi B vẫn ghi dấu ấn mạnh mẽ với bản hit WAP đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, ra mắt bộ sưu tập mới cho thương hiệu giày Reebok của cô và nhiều hoạt động xã hội khác. Với hàng loạt thành công này, nữ rapper xứng đáng được vinh danh là Người phụ nữ của năm (Woman of The Year) tại sự kiện Women in Music tổ chức trực tuyến vào ngày 10.12 tới. Women in Music là hoạt động thường niên do Billboard tổ chức, nhằm tôn vinh đóng góp của các nghệ sĩ nữ trong ngành công nghiệp âm nhạc thế giới.