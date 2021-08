Reese Witherspoon bán công ty truyền thông giá 900 triệu USD

Công ty truyền thông Hello Sunshine của nữ diễn viên Reese Witherspoon (45 tuổi) từng tổ chức sản xuất một số dự án phim truyền hình gần đây như Big Little Lies, Little Fires Everywhere, The Morning Show… Công ty cũng bao gồm Reese's Book Club. Reese Witherspoon thành lập công ty vào năm 2016 với hình thức liên doanh với AT&T.

Phía mua lại Hello Sunshine là một công ty truyền thông mới được hỗ trợ bởi công ty cổ phần tư nhân Blackstone, do các cựu giám đốc Disney là Tom Staggs và Kevin Mayer điều hành. Reese Witherspoon và ban quản lý cấp cao hiện tại của Hello Sunshine vẫn tiếp tục vai trò quản lý công ty. Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar, giám đốc điều hành Sarah Harden cũng tham gia hội đồng quản trị của công ty mới. Tên công ty và các điều khoản khác của thỏa thuận không được tiết lộ.

“Tôi không thể vui mừng hơn về việc mua bán này đối với tương lai của chúng ta. Tôi cam kết tiếp tục tạo cơ hội cho các nhà làm phim, tác giả và người sáng tạo thuộc mọi nền tảng kể câu chuyện của họ theo cách riêng để tiếp cận nhiều khán giả hơn”, Reese Witherspoon nói.

Reese Witherspoon (June Carter) và Joaquin Phoenix (John Cash) trong phim Walk the Line ẢNH: IMDB

Tờ The Wall Street Journal lần đầu tiên đưa tin về vụ mua bán với ước tính giá trị thương vụ Hello Sunshine là 900 triệu USD.

“Hello Sunshine hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi về một công ty giải trí, công nghệ và thương mại thế hệ mới. Chúng tôi tìm cách trao quyền cho người sáng tạo bằng cách đổi mới, gia tăng vốn để truyền cảm hứng, mang lại sự giải trí, làm hài lòng khán giả toàn cầu bằng nội dung, sản phẩm hấp dẫn”, Staggs và Mayer cho biết trong một tuyên bố chung.

Hello Sunshine là một trong những công ty truyền thông do người nổi tiếng thành lập. Ngôi sao bóng rổ LeBron James đã gây dựng công ty truyền thông SpringHill vào năm ngoái, bao gồm các công ty giải trí SpringHill Entertainment, Uninterrupt LLC. Will Smith cùng Jada Pinkett-Smith đồng sáng lập Westbrook Inc. mà theo báo The Wall Street Journal thì công ty nhận được sự quan tâm của Staggs lẫn Mayer.