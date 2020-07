Sách mới của cháu gái Tổng thống Trump tiết lộ sự thật bất ngờ về ông chủ Nhà Trắng

Cuốn sách Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (tạm dịch: Quá nhiều và không bao giờ đủ: Gia đình tôi đã tạo ra người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới như thế nào) của Mary Trump (55 tuổi), cháu ruột của Tổng thống Trump, dự kiến ra mắt ngày 14.7.