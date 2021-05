Sao đoạt giải Oscar Frances McDormand đóng phim bi kịch 'The Tragedy of Macbeth'

Trong khi đạo diễn Trung Quốc Chloé Zhao hoàn thành tác phẩm siêu anh hùng mới nhất của cô là The Eternals, đợi ngày ra rạp thì nữ diễn viên Frances McDormand , sau hợp tác với Chloé Zhao trong phim Nomadland (thắng giải Phim hay nhất , Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2021 ), đã tìm được "bến đỗ" tiếp theo. Bà sẽ đóng vai chính cùng với nam diễn viên Denzel Washington trong phim The Tragedy of Macbeth do nhà làm phim Joel Coen chỉ đạo. Hãng phim A24, "bà đỡ" cho những nhiều dự án phim nghệ thuật chất lượng, tiếp tục sản xuất dự án đen trắng mới này.