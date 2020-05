Sao Hàn cảnh báo fan cuồng xâm phạm nhà riêng

Tối 23.5, đại diện của Kim Dong Wan bất ngờ lên tiếng về tình trạng fan quấy rầy sự riêng tư của anh. Công ty quản lý Office DH mở lời: “Chúng tôi đã đưa ra nhắc nhở nhiều lần qua các thông báo chính thức, nhưng vẫn có người không nghe, nên giờ chúng tôi sẽ phải nói lại một lần nữa”.

Công ty chia sẻ: “Bắt đầu từ hè năm ngoái, có một người lạ mặt đến nhà của Kim Dong Wan. Chúng tôi đã cố nói chuyện trực tiếp với người này và gọi cả cảnh sát. Sau khi cảnh sát làm việc, người đó không xuất hiện nữa trong một quãng thời gian. Thế nhưng, vào ngày 23.5, người này đã nhảy qua hàng rào và tiến đến tận cửa chính của căn nhà. Đây là minh chứng rõ nhất cho thấy hành vi xâm phạm tư gia bất hợp pháp”.

Nữ fan cuồng bị phía Kim Dong Wan "nhắc khéo" trên Instagram. Người hâm mộ cho rằng cô gái này cần đi điều trị tâm lý bởi những hành vi xâm phạm thần tượng bất chấp, thiếu suy nghĩ ẢNH: INSTAGRAM NV

Cuối cùng, công ty kêu gọi: “Nếu có ai đó biết danh tính người đã liên tục làm phiền Kim Dong Wan tại nhà riêng của anh ấy, xin vui lòng can ngăn lại. Nhà Kim Dong Wan là không gian cá nhân của anh ấy. Đó là một nơi quan trọng để anh ấy có thể nghỉ ngơi và nạp năng lượng mà không chịu sự can thiệp từ người khác. Xin đừng bao giờ tham gia vào hành vi bám theo nghệ sĩ đến tận nhà như vậy”.

Trên Instagram Kim Dong Wan, đính kèm bài viết là ảnh chụp nữ fan cuồng đột nhập vào nhà ngôi sao 41 tuổi nhưng không để lộ mặt của cô. Được biết, cô là fan cuồng lâu năm của anh. Hiện cộng đồng người hâm mộ của thành viên nhóm Shinhwa đang rất bức xúc và kêu gọi fan cuồng này ngừng ngay những hành vi "rình mò" thần tượng như trên.

Kim Dong Wan từng sống ở Pyeongchang-dong (Seoul, Hàn Quốc) và về sau chuyển sang tỉnh Gyeonggi, tránh xa cuộc sống thành thị ẢNH: INSTAGRAM NV

Ngoài ra, dân mạng cũng bày tỏ nỗi quan ngại với chuyện fan quá khích “săn lùng” nghệ sĩ khắp nơi tại Hàn Quốc. Trước Kim Dong Wan, không ít sao Hàn như các thành viên EXO, Twice, BTS… cũng mệt mỏi vì người hâm mộ quá khích. Nhiều bình luận cho rằng hệ thống pháp luật xứ kim chi nên cân nhắc chuyện fan cuồng bám đuôi hay xâm phạm nơi riêng tư nghệ sĩ là hành vi phạm pháp, để ngăn ngừa tình trạng này có nguy cơ lan rộng trong tương lai.

Kim Dong Wan là thành viên nhóm nhạc nam Shinhwa. Anh là nam thần tượng kỳ cựu tại Kpop, hoạt động hơn 20 năm. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, nam ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng với các phim A Farewell to Sorrow, Cheer Up, Mr. Kim!, I Hate Going to Work…