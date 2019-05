Sao nhí ‘Trò chơi vương quyền’ gây sốt vì trưởng thành quá đẹp trai

Sau khi tập kết thúc Trò chơi vương quyền phát sóng, diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ khán giả không phải là Peter Dinklage (vai quỷ lùn Tyrion Lannister), Emilia Clarke (mẹ rồng Daenerys Targaryen) hoặc Kit Harington (Jon Snow) mà là gương mặt trẻ tuổi Lino Facioli, đảm nhận vai Robin Arryn, lãnh chúa xứ Vale.

Được biết, nhân vật Robin Arryn do Lino Facioli đóng, là con của Lysa Tully (Kate Dickie) và Jon Arryn. Lần lên hình đầu tiên của Robin Arryn là khi đang bú sữa mẹ trong tập 5 mùa 1. Khoảnh khắc này để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả và cũng là chủ đề gây tranh cãi lúc bấy giờ. Với giây phút nhạy cảm trên, Robin Arryn bị đặt biệt danh “cậu bé bỉm sữa”. Ở mùa 6 Trò chơi vương quyền ra mắt năm 2016, mẹ của Robin Arryn qua đời và cậu trở thành lãnh chúa xứ Vale. Kể từ đó, nhân vật Robin Arryn cũng như nam diễn viên Lino Facioli không còn xuất hiện trong phim.

ẢNH: CẮT TỪ PHIM Lino Facioli khi còn nhỏ (trái) và lúc trưởng thành trong phim Trò chơi vương quyền

Vậy mà gần 3 năm sau, tại tập cuối cùng Game of Thrones, Robin Arryn hay nói đúng hơn là Lino Facioli đã trở lại và lột xác hoàn toàn. Không còn là cậu nhóc mặt búng ra sữa nữa mà anh nay đã trở thành mỹ nam với vẻ ngoài bất cần. Không ít người xem khẳng định họ khó mà tập trung vào tác phẩm khi ống kính lia tới anh.

Trong 80 phút cuối cùng của sê-ri phim, Lino Facioli chỉ lộ diện thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến người xem háo hức. Trên mạng xã hội hay diễn đàn phim ảnh, sao phim Trò chơi vương quyền bỗng trở thành cái tên gây chú ý. Vẻ ngoài của anh được người hâm mộ, đặc biệt là fan nữ khen ngợi hết lời. Thậm chí, một số cư dân mạng còn khẳng định nam nghệ sĩ không chỉ trưởng thành đẹp trai mà còn đầy cuốn hút.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TWITTER Người hâm mộ bất ngờ khi nam diễn viên 19 tuổi xuất hiện bất ngờ trong tập cuối bộ phim

Trên trang cá nhân, Lino Facioli bày tỏ niềm vui mừng khi nói đến vai diễn của mình trong Trò chơi vương quyền. Anh viết: “9 năm trước tôi đã có vinh dự được mời làm việc trong loạt phim này. Đây là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời và tôi đã rất biết ơn vì đã có thể là một phần của tác phẩm”.

Ngay sau khi tập cuối Trò chơi vương quyền ra mắt, Instagram của Lino Facioli tràn ngập loạt bình luận phấn khích từ người hâm mộ và lượng người theo dõi tăng từ khoảng 5.000 đến gần 46.000 chỉ sau một đêm.

ẢNH: INSTAGRAM NV Nam diễn viên trẻ tiết lộ cuộc sống của mình không có gì thay đổi nhiều sau khi đột ngột nổi tiếng

Chia sẻ với báo chí, tài tử sinh 19 tuổi tiết lộ điện thoại của mình như muốn nổ tung sau khi khán giả chứng kiến mà “dậy thì thành công” của anh trong tập cuối Trò chơi vương quyền. Ngoài ra, anh còn cho biết bản thân nhận được rất nhiều lời đề nghị đóng phim sau tập cuối Game of Thrones.

Sinh năm 2000, Lino Facioli là người Anh gốc Brazil. Anh có gia tài phim ảnh khá ít ỏi. Ngoài Trò chơi vương quyền, thì anh còn được biết đến qua tác phẩm Get Him To The Greek (2010). Trên Instagram, anh thường cập nhật hình ảnh năng động và vui đùa cùng nhiều loài động vật. Đặc biệt, Lino Facioli còn hay khoe khả năng hội họa của mình.