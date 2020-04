Paloma Faith sở hữu 4 album phòng thu đắt giá, bán được hàng triệu bản thu âm khắp thế giới và tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng, thế nhưng, không phải lúc nào túi cô cũng đầy tiền. Tiết lộ với The Sun trong cuộc trò chuyện mới nhất, ngôi sao sinh năm 1981 kể rằng cô từng nhận lời quay cảnh nóng đồng tính nữ cho một bộ phim nghệ thuật

Nữ ca sĩ người Anh cho biết cô phải đối mặt với việc bị tống ra ngoài đường nếu không đóng đủ tiền nhà, điều đó khiến cô đưa ra quyết định táo bạo kể trên và thừa nhận bản thân nhờ đó mà có một trải nghiệm đáng nhớ. Giọng ca 39 tuổi kể rằng cô để lộ phần thân trên trước ống kính và thực hiện những phân cảnh nóng bỏng cùng bạn diễn nữ. Paloma Faith cho biết “bạn tình” trong phim của cô là một phụ nữ xinh đẹp, hấp dẫn và tạo cho cô nhiều cảm hứng làm việc. Nữ diễn viên thừa nhận những cảnh quay của họ thực sự nóng bỏng và cô đã nhận được 250 bảng Anh (hơn 7,3 triệu đồng), khoản thù lao đủ để nữ ca sĩ trang trải tiền nhà.

Nữ ca sĩ xem chuyện đóng cảnh sex đồng tính năm xưa như một kỷ niệm đáng nhớ Ảnh: Getty

Paloma Faith cho hay bộ phim nói trên là tác phẩm có cảnh quay đồng tính nữ duy nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Không chỉ gây bất ngờ với cảnh nóng đồng tính năm xưa, giọng ca The Only Love Can Hurt Like This còn sở hữu nhiều phát ngôn đáng chú ý về vấn đề giới tính. Bà mẹ một con từng tin chắc rằng hầu hết phụ nữ đều là người lưỡng tính. Năm 2014, cựu huấn luyện viên The Voice UK từng gây sốc với phát ngôn: “Tôi là một người đồng tính nam bị mắc kẹt trong trong cơ thể phụ nữ”. Ngôi sao 39 tuổi cũng cho rằng xét về mặt xã hội, những người đồng tính nữ sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn so với người đồng tính nam bởi vẫn còn nhiều điều cấm kị và áp lực đè nặng lên nam giới. “Tôi nghĩ những người đàn ông ‘thẳng’ sẽ dễ chấp nhận cảnh hai phụ nữ thân mật bên nhau, bởi vậy nên việc phụ nữ yêu đồng giới trở nên dễ chấp nhận hơn”, Paloma Faith nêu quan điểm.

Paloma Faith sinh năm 1981, cô là một trong số những nữ ca sĩ, diễn viên hàng đầu làng giải trí nước Anh. Ngôi sao U.40 sở hữu 4 album phòng thu đắt giá gồm: Do You Want the Truth or Something Beautiful? (2009), Fall to Grace (2012), A Perfect Contradiction (2014) và The Architect (2017). Giọng ca 39 tuổi nổi tiếng với âm nhạc có sự pha trộn hài hòa giữa thể loại jazz, soul và phúc âm. Cô từng đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên chương trình The Voice UK vào năm 2016. Ngoài ca hát, Paloma Faith còn là một diễn viên tài năng và góp mặt trong nhiều bộ phim đáng chú ý như: St Trinian's, The Imaginarium of Doctor Parnassus, Dread, Youth… Nghệ sĩ đình đám nước Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi sống cùng với bạn trai người Pháp Leyman Lahcine và có chung một đứa con 4 tuổi như hiện tại.