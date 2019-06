Sao quốc tế tham gia MV của ca sĩ Việt

Sơn Tùng M-TP vừa ra mắt poster mới cho MV Hãy trao cho anh (Give it to me) sẽ phát hành lúc 20 giờ ngày 1.7 trên kênh YouTube của anh. Điều khiến khán giả đặc biệt quan tâm là trên poster có hình ảnh 2 ngôi sao Mỹ: rapper Snoop Dogg và ca sĩ - người mẫu Madison Beer.

Snoop Dogg là ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất thu âm… từng bán được hơn 23 triệu album tại Mỹ và 35 triệu album trên toàn thế giới . Tên tuổi anh được xem là huyền thoại của làng nhạc rap, hip-hop thế giới với nhiều bản hit đình đám như: Beautiful, Young-Wild and free, The next episode… Anh đã và đang hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Bruno Mars, Katy Perry, Dr. Dre, The Pussycat Dolls, PSY, Wiz Khalifa… Snoop Dogg còn là diễn viên nổi tiếng của Hollywood. Còn Madison Beer là người mẫu, ca sĩ nổi tiếng từ năm 12 tuổi, từng hợp tác cùng các ngôi sao: David Guetta (DJ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc...), ca sĩ Justin Bieber, Selena Gomez... Cô từng có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc Billboard-21 under 21 (21 ngôi sao dưới 21 tuổi quyền lực nhất) năm 2018. Các bài hát của cô có từ 300 - 400 triệu lượt xem trên toàn thế giới. Trong vai trò người mẫu, cô là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn.

Trong MV, Snoop Dogg kết hợp về âm nhạc, còn Madison Beer vào vai nữ chính đóng cùng Sơn Tùng M-TP. Năm ngoái, Sơn Tùng M-TP từng mời Mai Davika (được mệnh danh "Ma nữ xinh đẹp nhất Thái Lan") tham gia MV Chạy ngay đi.

Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang trong MV mới vừa phát hành Em hơi phiền với bạn thân anh xuất hiện cùng “nam thần” Thái Lan Benz Akkaraporn. Trước đó, Hương Giang thường xuyên mời các người mẫu nam quốc tế tham gia MV nhằm tạo sự mới mẻ, như trong MV Vì yêu mà cưới cô đóng cùng một diễn viên người Hy Lạp; MV Anh đang ở đâu đấy, Em đã thấy anh cùng người ấy… đóng cùng Jack Su (người mẫu của The Face Men Thailand), Philip (quán quân The Face Men Thailand).

Hương Giang cho biết: “Tôi có một số mối quan hệ thân thiết với các công ty giải trí ở Thái Lan sau cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Vậy nên họ rất quý tôi và khi mời các nghệ sĩ hợp tác tất cả đều sẵn sàng, vui vẻ. Họ còn rất thích VN nên lại có dịp khám phá nơi mà họ yêu quý. Sự xuất hiện của các bạn diễn ngoại quốc sẽ mang đến những phong vị mới cho MV”.

Ở những MV trước đây, sự tham gia của các khách mời quốc tế nổi tiếng, có sẵn lượng fan đông đảo đã cộng hưởng với sức hút của bản thân ca sĩ VN góp phần tạo nên tiếng vang cho MV cả trong và ngoài nước. Đó là trường hợp Đẹp nhất là em (Soobin Hoàng Sơn kết hợp với thành viên nữ Jiyeon của nhóm nhạc Hàn Quốc T-ara), Cho ta gần nhau hơn và Mời anh vào tim em (Chi Pu kết hợp với “nam thần” xứ Hàn Jin Ju-hyung), Định mệnh anh yêu em (Đăng Khôi kết hợp với diễn viên - hotgirl Hàn Quốc Kim Jin-sil)...