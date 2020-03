Show ca nhạc hải ngoại 'thấp thỏm'

Dù các show lớn bị hủy, nhưng show nhỏ vài trăm người như chương trình từ thiện của Hội Sông Việt tại Paris nhằm quyên góp ủng hộ cho dự án ở tỉnh Quảng Bình; show gala từ thiện tại Montpellier nhằm giúp trẻ em cơ nhỡ ở Việt Nam... vẫn được tiến hành. Còn tại Đức, theo nhà tổ chức Hòa Nguyễn (sống tại Berlin), thì đến thời điểm này cũng chưa dám thực hiện show nào quy mô mà đang trong giai đoạn chờ đợi.

So với các nước khác, show ca nhạc tại Mỹ là mảnh đất màu mỡ cho nghệ sĩ hải ngoại và trong nước phục vụ cộng đồng người Việt. Đầu tháng 3 vừa qua, thông tin các show lớn tại California (Mỹ) vẫn diễn ra, như Nụ cười đầu xuân (quy tụ các nghệ sĩ Bảo Quốc, Chí Tài, Quang Minh, Hồng Đào, Lê Giang, Trấn Thành , Hari Won, Hồ Trung Dũng, Tố My, Phượng Vũ...) xem như cơ hội cho ca sĩ hải ngoại và tại Việt Nam có “đất” sống. Bên cạnh đó, các suất của show lớn do nhà tổ chức Liên Phạm thực hiện diễn ra vào ngày 8.3 tại New Orleans với sự tham gia của Đan Trường, Tố My, Phượng Vũ, Trung Quang, Nguyễn Thắng... đến giờ vẫn chưa có gì thay đổi.