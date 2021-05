Siêu anh hùng đồng tính xuất hiện trong series 'Green Lantern' của HBO Max

Đây là siêu anh hùng đầu tiên mang cái tên Green Lantern, được các họa sĩ truyện tranh sáng tạo dựa trên nguồn chất liệu dồi dào của thần thoại Bắc Âu, truyện Aladdin và cây đèn thần trong kho truyện Nghìn lẻ một đêm và các mẩu truyện huyền hoặc xứ Trung Đông.

Nam diễn viên Jeremy Irvine từng xuất hiện trong một số dự án điện ảnh như phim như War Horse của đạo diễn Steven Spielberg, Great Expectations của nhà làm phim Mike Newell, Mamma Mia! Here We Go Again của đạo diễn Oliver Parker... Hiện nam diễn viên 30 tuổi đang đàm phán để nhận vai. Phía các nhà sản xuất chưa có phản hồi cụ thể về thông tin trên.