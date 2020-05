Siêu anh hùng nào có thể xuất hiện trong 'Spider-Man 3'?

Người Nhện lần đầu tiên gia nhập MCU vào năm 2016 trong Captain America: Civil War sau khi Marvel Studios và Sony Pictures đạt được thỏa thuận khởi động lại nhân vật. Với màn thể hiện ấn tượng, Người Nhện sau đó xuất hiện liên tiếp trong hai bộ phim solo của riêng mình là Spider-Man: Homecoming năm 2017 và Spider-Man: Far from Home năm 2019. Trong phần 3 câu chuyện về Người Nhện, khán giả rất tò mò về các nhân vật siêu anh hùng có thể xuất hiện để hỗ trợ Spider-Man giải quyết những rắc rối khó khăn. Trang Screen Rant đưa ra dự đoán những nhân vật sau đây:

Doctor Strange

Trong phiên bản truyện tranh, Doctor Strange và Spider-Man đã hợp tác nhiều lần trong suốt thập niên 1970 và 1980. Họ thậm chí còn là đồng đội của nhau trong tác phẩm New Avengers của tác giả Brian Michael Bendis. Chính Tom Holland đã đưa ra đề nghị để Doctor Strange và Spider-Man tương tác nhiều hơn trên màn ảnh.

Doctor Strange được mong chờ xuất hiện trong Spider-Man 3 Ảnh: Screen Rant

Sự góp mặt của Doctor Strange trong Spider-Man 3 sẽ khiến bộ phim trở nên thú vị hơn. Screen Rant giả thiết rằng do Peter Parker đã bị bại lộ phần nào danh tính trong Spider-Man: Far from Home nên anh muốn tìm đến Doctor Strange, người đang giữ viên đá Thời gian nhờ giúp đỡ.

Captain Marvel

Nhân vật Nick Fury trong Spider-Man: Far from Home khiến khán giả bị sốc vì là tộc người Skrull thay đổi hình dạng nhằm đánh lừa Người Nhện. Nick Fury thực sự hiện đang ở ngoài trái đất , dẫn đầu một dự án viễn tưởng về không gian, theo dõi các mối đe dọa nguy hiểm. Trong dự án này, Captain Marvel (Brie Larson) chắc chắn sẽ là một phần quan trọng để thực hiện kế hoạch.

Captain Marvel có thể tái ngộ Spider-Man Ảnh: Screen Rant

Screen Rant nhận định rằng, nếu Marvel giới thiệu các sinh vật bên ngoài hành tinh vào MCU, Captain Marvel sẽ nhận nhiệm vụ đến trái đất săn lùng chúng. Tại đây, Captain Marvel có thể vô tình gặp lại Người Nhện và cuốn theo câu chuyện của anh.

Shuri

Trong cả hai phần phim mới nhất, Spider-Man tỏ ra yêu thích công nghệ hiện đại. Đây cũng là một trong những lý do anh nhanh chóng thân thiết với Iron Man, vốn là một thiên tài hàng đầu trong lĩnh vực này. Nhưng có một nhân vật khác được cho là đối thủ của Iron Man trong việc sáng chế các sản phẩm công nghệ , đó là Shuri (Letitia Wright), công chúa của Wakanda, người mà Peter Parker vẫn chưa gặp. Người hâm mộ tỏ ý thích thú về sự kết hợp của Người Nhện và Shuri trong phim, thậm chí Tom Holland cũng bày tỏ mong muốn được thấy nhân vật của mình gặp gỡ Shuri trên màn ảnh.