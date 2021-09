Siêu anh hùng Wanda Maximoff chính thức xuất hiện trong 'Doctor Strange 2'

Trên tài khoản Instagram, nhà tạo mẫu tóc cho nữ diễn viên Elizabeth Olsen, người đóng siêu anh hùng Wanda Maximoff trong "vũ trụ phim" Marvel, vừa xác nhận nữ nghệ sĩ đã hoàn thành phần quay của mình trong bom tấn Doctor Strange 2 do Sam Raimi chỉ đạo. Thông tin này chính thức xác nhận sự có mặt của nữ diễn viên trong dự án đình đám, nối tiếp series WandaVision có cô đóng chính phát trên Disney+ vừa qua. Theo tiết lộ của nhà tạo mẫu trên, tạo hình của nhân vật Wanda Maximoff sẽ thay đổi so với các dự án mà nhân vật này xuất hiện trước đó.

Cốt truyện phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness nối liền với series WandaVision. Cuối series, Wanda Maximoff tránh mọi người, sống ẩn dật ở một địa điểm mới và nghiền ngẫm quyển sách ma thuật mà cô có được. Theo như nhiều nguồn tin, Doctor Strange 2 sẽ tiếp tục giới thiệu đến khán giả khái niệm đa vũ trụ. Đây là khái niệm đã xuất hiện trong series truyền hình Loki và hiện đang phát sóng là What If...?