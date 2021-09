Siêu anh hùng hóa thành xác sống trong series 'What If...?'

Nối tiếp series phim truyền hình về thần lừa lọc Loki trước đó, series What If...? , qua lời dẫn dắt của Uatu/The Watcher, một nhân vật toàn tri, có khả năng quan sát toàn bộ những sự kiện trong đa vũ trụ, khán giả được bước vào những dòng thời gian khác nhau của "vũ trụ phim" Marvel. Ở mỗi dòng thời gian, các sự kiện chính mà khán giả từng xem qua trong "vũ trụ điện ảnh" Marvel xảy ra khác đi. Ở tập 5, khi nhân vật Bruce Banner trở về trái đất để thông báo với các siêu anh hùng về sự xuất hiện của Thanos, anh suýt bị... "xơi tái" bởi một nhóm các siêu anh hùng xác sống.

So với tập 4 trước đó, mức độ giật gân trong phim tăng lên, mở ra một hướng đi khác cho thể loại phim siêu anh hùng , qua đó ngầm trả lời câu hỏi nhân loại sẽ ra sao nếu như siêu anh hùng trở thành mối nguy của trái đất. Khi đi vào lượng tử giới để tìm vợ là Janet van Dyne, nhân vật Hank Pym phát hiện ra vợ ông đã bị nhiễm một loại virus lạ khiến bà trở thành zombie. Trở về từ cõi lượng tử, Hank vô tình mang mầm bệnh đến cho cả thế giới. Trong một lần Captain America tập hợp biệt đội Avengers để cứu nước Mỹ, họ cũng bị lây nhiễm.

Nhân vật Thanos hóa zombie trong phim Ảnh: Marvel/Disney

Tập 5 gợi nhớ nhiều tác phẩm nổi tiếng của dòng phim zombie như Night Of The Living Dead (1968), 28 Days Later (2002) hay Train To Busan (2016). Các siêu anh hùng tuy hóa zombie nhưng vẫn giữ được sức mạnh vốn có. Trong xuyên suốt thời lượng phim, sự xuất hiện của xác sống Wanda Maximoff đáng chú ý vì nhân vật này sở hữu nguồn sức mạnh rất lớn, cô đã được giới thiệu qua trong series phim WandaVision.

Ra đời trong thời điểm thế giới đang gồng mình chống chọi đại dịch Covid-19 như hiện tại, tập 5 như sự ẩn dụ cho nỗ lực của con người chống lại dịch bệnh và niềm tin về tương lai khả quan hơn. Đứng trước nỗi đau mất người thân, siêu anh hùng Peter Parker cùng với các nhân vật khác thẳng tiến tới vương quốc Wakanda, thành trì cuối cùng của nhân loại để tìm cách tiêu diệt xác sống.

Đoạn mở đầu gây cấn của tập 5 series What If...? Marvel Siêu anh hùng Wanda Maximoff tuy hóa xác sống nhưng vẫn sở hữu sức mạnh rất lớn Ảnh: Marvel/Disney

Tuy series What If...? được chuyển thể dựa trên loạt truyện tranh cùng tên của Marvel Comics ra mắt từ năm 1977 nhưng tập 5 này lại chuyển thể dựa trên loạt truyện tranh Marvel Zombies ra mắt từ năm 2005. Khi chuyển thể truyện lên màn ảnh, các nhà làm phim sáng tạo khác đi. Nếu ở bản truyện, Bruce Banner hóa thành zombie và không còn khả năng trở thành Hulk thì trong phim nhân vật này không bị nhiễm virus và là lực lượng nòng cốt chống zombie. Đây chỉ là một trong nhiều chi tiết đã được thay đổi khi lên phim.

Hiện series What If...? nhận được nhiều khen ngợi của các nhà phê bình phim khi được chấm 93% trên Rotten Tomatoes. Chỉ còn 4 tập phim nữa là series sẽ kết thúc mùa đầu tiên. Sau What If...?, hai series truyền hình Hawkeye và Ms. Marvel đang chờ được ra mắt cuối năm nay trên nền tảng Disney+.