Siêu mẫu Heidi Klum hôn chồng qua cửa kính vì bị cách ly

Vào ngày 15.3, siêu mẫu nổi tiếng Heidi Klum lên tiếng than thở rằng bản thân đang bị ốm và lo ngại nhiễm chủng virus mới Covid-19 nhưng không được xét nghiệm khiến dư luận xôn xao. Hôm nay, theo thông tin mới nhất từ Dailymail, cô và chồng - Tom Kaulitz đã cách ly trong lúc chờ kết quả từ bác sĩ. Cả hai đều có sức khoẻ không tốt nên được sắp xếp ở hai căn phòng riêng biệt. Heidi và Tom đã đăng tải đoạn video hôn nhau với ánh mắt nồng nàn, đong đầy tình cảm qua một lớp kính. Tình yêu mùa dịch giữa hai ngôi sao nổi tiếng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Chỉ trong thời gian ngắn, video đã nhận được 2,5 triệu lượt xem và hàng trăm người nhấn thích và bình luận.

Bên cạnh đó, siêu mẫu cũng viết một bức thư dài chia sẻ về tình trạng của bản thân trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. "Tôi đã bị ốm cả tuần nay và không may, chồng tôi cũng cảm thấy không được khoẻ sau khi trở về từ tour diễn. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã được đưa đi cách ly và chờ nhận kết quả xét nghiệm virus Corona (Cuối cùng chúng tôi cũng đã được xét nghiệm rồi). Cả hai đều không muốn lây virus cho người khác và thậm chí là cho đối phương. Dù rất muốn ôm và hôn anh ấy, nhưng tôi vẫn muốn làm điều đúng đắn và tránh nguy cơ lây nhiễm. Đây là khoảng thời gian thật sự lạ lùng... Nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, bạn sẽ nhận ra điều thật sự quan trọng đối với bản thân: những người bạn yêu quý và sự an toàn của họ. Giữ khoảng cách giữa người và người chính là điều chúng ta nên làm ở thời điểm này. Chúng ta cần phải có ý thức và có trách nhiệm với cộng đồng, với công dân toàn thế giới. Tất cả mọi người đang phải đối mặt với đại dịch và việc bảo vệ những người thân yêu, hàng xóm và cộng đồng đều phụ thuộc vào chính chúng ta. Hãy lắng nghe thông tin từ cơ quan chính phủ, nhà nước, hãy ở nhà nếu bạn có thể và tránh tiếp xúc trực tiếp với những người xung quanh... đặc biệt khi bạn bị ốm. Tôi đã được chứng kiến rất nhiều hành động tử tế của mọi người dành cho nhau ở khắp nơi trên thế giới và điều này giúp tôi có thêm hy vọng! Yêu tất cả các bạn và mong có thể truyền năng lượng tích cực cho mọi người... Cùng nhau, chúng ta có thể vượt qua khó khăn. Nhưng bản thân chúng ta cần phải chủ động vì một tương lai tươi sáng và ở nơi đó mọi người đều khỏe mạnh hơn", Heidi Klum viết.