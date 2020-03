Mỹ nhân 'Bond Girl' Olga Kurylenko nhiễm Covid-19

Do nhiễm Covid-19, Olga Kurylenko sẽ không thể tham gia đóng phim mới với Yoo Yeon Seok như lịch dự kiến

Tình hình sức khỏe hiện tại của Olga Kurylenko tác động không ít đến các lịch trình và dự án mới của nữ diễn viên. Trong số đó, bộ phim hợp tác Pháp - HànCalm Morning) do cô và tài tử Yoo Yeon Seok đóng chính đã phải hoãn quay vô thời hạn. Trước đó, đoàn làm phim đã lên kế hoạch bấm máy tác phẩm vào đầu tháng 4 tới.

Olga Kurylenko sinh năm 1979 và được biết đến là một diễn viên, người mẫu Pháp gốc Ukraine. Vẻ đẹp ngọt ngào cùng diễn xuất ngày một tiến bộ của mỹ nhân này đã giúp cô ghi dấu ấn khó quên trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: Hitman, Quantum of Solace (James Bond phần thứ 22), Momentum (Truy sát), Oblivion (Bí mật Trái đất diệt vong), Johnny English Strikes Again (Johnny English tái xuất giang hồ), The room (Căn phòng cám dỗ)…