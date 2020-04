Siêu mẫu Naomi Campbell bị chỉ trích vì chia sẻ thực đơn ăn kiêng phản khoa học

"Tôi ăn bữa trưa của mình và đó chính là bữa tối. Tôi thật sự chỉ ăn một bữa trong ngày. Chủ nhật là thời gian để thư giãn nên tôi sẽ làm bánh, món tráng miệng để thiết đãi bản thân", The Sun ngày 22.4 trích lời siêu mẫu U60 nói. Rất nhanh chóng, cư dân mạng đã bày tỏ sự bất ngờ lẫn tức giận với Naomi Campbell. Trên The Mirror và một số tờ báo khác ở Anh, người đọc để lại bình luận dưới bài viết về việc ăn uống của "báo đen": "Sức khoẻ quan trọng hơn là bỏ đói bản thân đấy", "Cô không ý thức được lời nói của mình à? Tụi trẻ sẽ bắt chước", "Ăn theo kiểu như cô rồi tất cả sẽ không còn sức lao động", "Người phụ nữ ngu ngốc, ngừng việc ăn kiêng kinh khủng này lại"...

Chương trình truyền hình The Face do cô sáng lập nhận về nhiều lời khen của khán giả và được Việt Nam mua bản quyền với tên gọi Gương mặt thương hiệu. Về chuyện tình cảm, siêu mẫu từng hẹn hò nhiều người nổi tiếng như võ sĩ quyền anh Mike Tyson, diễn viên Robert De Niro, ca sĩ Adam Clayton, tỉ phú nước Nga hay mới đây là thành viên One Direction - Liam Payne nhưng rồi không đi đến đâu. Ở tuổi 50, Naomi Campbell vẫn độc thân quyến rũ với sự nghiệp ngày càng thăng hoa.