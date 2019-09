'Siêu quậy có bầu': Phim học đường trẻ trung với thông điệp giáo dục giới tính

Sự kiện công chiếu Siêu quậy có bầu có sự tham dự của nhiều gương mặt quen thuộc như Huy Khánh, Mạc Văn Khoa, Jay Quân, Chúng Huyền Thanh, Đỗ Mạnh Cường, Lê Thúy, Hà Kiều Anh, Song Luân... Đặc biệt, Han Sara , Tùng Maru và Đỗ An xuất hiện sớm tại khu vực diễn ra sự kiện để chụp hình cùng người hâm mộ.

Đỗ An và Thanh Thúy

Ca sĩ người Hàn - Han Sara đóng vai chính

Tùng Maru đóng chung Han Sara

Han Sara xuất hiện nổi bật với chiếc đầm công chúa màu tím. Đỗ An lịch lãm trong bộ vest đen trong khi Tùng Maru mặc bộ vest trẻ trung.

Cô giáo Hảo (Thanh Thúy thủ vai) xuất hiện tại sự kiện trong bộ váy tím “huyền thoại”. Trong Siêu quậy có bầu, Thanh Thúy vừa đảm nhiệm vai trò diễn viên, vừa là nhà sản xuất.

Phim phải quay và dựng lại đến 8 lần

Chia sẻ về Siêu quậy có bầu, Thanh Thúy cho biết: “Nếu phim điện ảnh là đứa con tinh thần thì Siêu quậy có bầu là bộ phim mà Thanh Thúy và ê kíp thai nghén lâu nhất, từ khi Thúy chưa mang bầu bé thứ 2 đến nay, cu Tết đã 7 tháng tuổi”.

Thanh Thúy cũng bật mí bộ phim này phải quay và dựng lại đến 8 lần vì trong quá trình dựng phim, mỗi khi có điểm nào không hài lòng, cô liền đề nghị ê kíp cùng quay lại phân cảnh đó.

“Có những đoạn ngắn thôi nhưng phải quay lại rất nhiều lần vì những lỗi nhỏ. Thậm chí có cảnh sau khi đóng máy rất lâu rồi nhưng vẫn phải quay lại. Thúy nhớ lúc đó Đỗ An cắt tóc và cạo râu rồi nên ê kíp phải ngồi nối tóc và gắn từng cọng râu cho An. Bởi Thúy muốn mỗi sản phẩm mình tạo ra phải đảm bảo chất lượng nhất và bản thân phải cảm thấy hài lòng mới cho ra rạp”, Thanh Thúy chia sẻ.

Thanh Thúy và Đức Thịnh tại buổi họp báo và tạo hình cho vai diễn hài hước, dễ thương trong phim

Siêu quậy có bầu là câu chuyện về nữ sinh 17 tuổi Hạ An (Han Sara thủ vai), một học sinh với thành tích học tập đáng nể, nổi bật tại trường Ánh Dương. Cô nàng mồ côi bố mẹ từ nhỏ nên tính cách có phần nghịch ngợm. Cô cũng được mệnh danh là siêu quậy học đường.

Nhân vật Hạ An hội tụ nhiều tính cách đặc trưng của những cô nàng tuổi mới lớn. Cô rung động trước anh chàng bạn thân của mình và sau một đêm say rượu, Hạ An phát hiện ra mình đã có bầu. Những rắc rối của cô nàng cũng bắt đầu từ đó.

Trong trailer dài hơn 2 phút, Hạ An thừa nhận với Bê (Tùng Maru thủ vai) về việc mang bầu. Thông tin này khiến cả hai đều bối rối. Chưa biết phải giải quyết thế nào, không may, bí mật này cũng bị thầy Đức (Đức Thịnh thủ vai) phát hiện.

Từ đây, nữ sinh 17 tuổi bắt đầu hành trình che giấu cái bầu. Nhiều tình huống dở khóc dở cười cũng xảy ra.

Trong khi đó, Phong (do Đỗ An thủ vai) là thầy giáo điển trai, nghiêm khắc. Thầy Phong cũng là người tác động phần lớn đến câu chuyện cái bầu của Hạ An. Trong tình huống “cực chẳng đã”, vì muốn giúp học sinh của mình nên thầy Phong cũng gặp nhiều rắc rối.

Đỗ An - chồng người mẫu Lê Thúy có vai diễn thầy giáo điển trai trong phim

Kể từ khi cái thai bị lộ, cô gái 17 tuổi trở thành tâm điểm bàn luận của học sinh toàn trường. Từ một học sinh nổi bật, Hạ An bị bạn bè cô lập; giáo viên, phụ huynh cũng cho rằng “học giỏi mà đạo đức không tốt thì cũng chẳng làm được việc gì”. Ngay cả cậu mợ - những người thân duy nhất của Hạ An – cũng trách mắng và từ chối sự hiện diện của cô trong nhà.

Nữ sinh đối mặt với những áp lực từ phía nhà trường, gia đình và đứng trước nguy cơ bị đuổi học.

Trong khi mọi người quay lưng Hạ An, duy chỉ có thầy Đức (NSƯT Đức Thịnh đóng) là người yêu thương, sẻ chia và bảo vệ nữ sinh đến cùng. Theo quan điểm của thầy Đức, một đứa con gái 17 tuổi mang bầu phải chịu đựng rất nhiều áp lực mà người ngoài sẽ không hiểu được.

Bên cạnh thầy Đức thì nhân vật thầy Phong (do Đỗ An thủ vai) cũng dần thay đổi thái độ với Hạ An. “Thầy giáo vạn người mê" này cũng bắt đầu hợp tác với thầy Đức để bảo vệ Hạ An trước những áp lực từ nhà trường và phụ huynh. Đặc biệt, trong trailer sự xuất hiện của Thanh Thúy trong vai cô Hảo giám thị “yêu màu tím, thích thủy chung" với chiếc mái ngố thần thánh “song kiếm hợp bích" cùng thầy Đức hứa hẹn mang đến những tiếng cười sảng khoái cho người xem.

Chia sẻ về lý do chọn đề tài giới tính học đường, đạo diễn Nguyễn Quốc Duy, cho biết: “Giới tính học đường không phải là một đề tài mới nhưng để mang lên màn ảnh rộng và tạo ra sự cuốn hút không phải là điều dễ dàng.

Sau khi trao đổi với anh Đức Thịnh, cố vấn của phim và nhà sản xuất, chúng tôi chọn hướng hài hước, dễ thương… lấy cảm hứng từ những câu chuyện thường ngày của các bạn học sinh để lồng ghép vào nội dung, thông điệp cũng như lựa chọn những gương mặt được nhiều bạn trẻ yêu thích để giúp phim có thể tiếp cận được với thế giới học đường".

Vợ chồng Jay Quân - Chúng Huyền Thanh cũng đến chung vui

Siêu quậy có bầu đánh dấu sự trở lại với màn ảnh rộng của diễn viên Đỗ An sau thành công của Bạn gái tôi là sếp (2017). Ngoài ra, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên như Han Sara, Tùng Maru, NSND Hồng Vân, Thanh Thúy, NSƯT Đức Thịnh… Siêu quậy có bầu sẽ khởi chiếu vào ngày 20.9 tại các rạp trên toàn quốc.