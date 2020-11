Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2: Phá nhiều kỷ lục của mùa 1

Siêu trí tuệ Việt Nam sử dụng “Hệ thống phân loại nhóm trí não Brain Power” (BPs) để chia nhóm năng lực cho thí sinh. Ở mùa 1, Siêu trí tuệ Việt Nam có sự góp mặt đầy đủ của cả 5 nhóm trí não: - Đột biến não bẩm sinh - Đột biến não do tai nạn - Thần đồng - Trẻ phát triển sớm thuộc nhóm 5 - Tài năng do luyện tập thuộc nhóm 4 Mùa 2, các thí sinh Siêu trí tuệ Việt Nam tập trung ở 3 nhóm, gồm: - Thần đồng - Trẻ phát triển sớm thuộc nhóm 5 - Tài năng do luyện tập thuộc nhóm 4 (Kỷ lục gia Dương Anh Vũ) Những thí sinh tài năng do luyện tập ở mùa 2 chiếm đến hơn 63%, trẻ phát triển sớm chiếm hơn 31,5%, trong khi đó nhóm tài năng bẩm sinh chỉ có 1 thí sinh. Đứng dưới góc độ người làm khoa học và giáo dục thì đây là một tín hiệu vui, vì rõ ràng càng ngày càng có nhiều người trẻ Việt Nam biết cách cải thiện năng lực qua học tập.