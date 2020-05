Simon Cowell xúc động trước màn trình diễn của tù nhân bị oan sai 37 năm

Ngày 22.5 vừa qua, ban tổ chức chương trình America's Got Talent đã đăng tải màn trình diễn đặc biệt của thí sinh Archie Charles Williams lên mạng xã hội . Dù tập đầu tiên của America's Got Talent năm 2020 chưa được lên sóng nhưng giám khảo Simon Cowell vẫn chia sẻ phần thể hiện ca khúc Don’t Let The Sun Go Down On Me của thí sinh này với dòng chú thích: "Đây là Archie William. Tôi sẽ không quên màn trình diễn này trong suốt phần đời còn lại của mình. Và sẽ không thể thưởng thức ca khúc này như trước đây".