Sinh tử tập 5: Cái chết bí ẩn trong trại giam của chủ tịch huyện Thanh Hồng

Viện trưởng viện kiểm sát nhận tin bị can Trực đã chết trong trại tạm giam

Diễn biến thú vị ở tập này chính là Hoàng tìm đến Phó giám đốc công an Thông (Doãn Quốc Đam) với tư cách bạn bè nhờ "giúp đỡ" để đẩy nhanh việc kết tội Tị nhằm kết thúc vụ án. Tất nhiên để làm điều này trước đó Hoàng cũng đã “bóng gió” cho Thông. Thông gây khó dễ với lý do đây là vụ án lớn, tỉnh chỉ đạo làm sát sao, dư luận cả nước quan tâm nên muốn “qua mặt” tốn rất nhiều tâm sức của anh em công an điều tra . Hoàng vốn cũng đã biết trước nên khi ra về cố ý bỏ một bịch tiền lớn vào cốp xe máy của Thông.