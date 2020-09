SM Entertainment xác nhận 5 thành viên của SNSD tái ký hợp đồng

Theo Soompi, vào ngày 8.9, một nguồn tin từ SM Entertainment tiết lộ: "Các thành viên của SNSD bao gồm YoonA, Tae Yeon, Yuri, Sunny và Hyo Yeon đã gia hạn hợp đồng với công ty. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các thành viên để họ có thể tích cực quảng bá trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong tương lai".

Trước đó, vào năm 2017, 3 thành viên Tiffany, Soo Young, Seo Hyun không tái ký hợp đồng với SM Entertainment. SNSD chỉ còn lại 5 "mảnh ghép" là Tae Yeon, YoonA, Yuri, Hyo Yeon và Sunny. Hoạt động của nhóm nhạc nữ nổi tiếng rơi vào trạng thái đình trệ.

Từ trái sang: Yoona, Tae Yeon, Yuri, Sunny, Hyo Yeon quyết định tiếp tục gắn bó cùng SM Entertainment Ảnh: Soompi

Đến năm 2020, 5 nữ thần tượng vẫn tiếp tục đồng hành cùng SM Entertainment và cùng nhau hoạt động âm nhạc dưới danh nghĩa nhóm nhỏ của SNSD-Oh!GG khiến người hâm mộ không khỏi xúc động, phấn khích.

Tuy nhiên, theo Soompi, các fan cũng bày tỏ thắc mắc không biết khi nào 5 cô gái Oh!GG mới trở lại với sản phẩm mới . Trong 2 năm qua, Oh!GG chỉ cho ra mắt MV duy nhất là Lil' Touch (tháng 9.2018) mà không có bất kỳ lần biểu diễn trên sân khấu.

SNSD ra mắt lần đầu tiên vào năm 2007 với Into the New World. Sau đó, nhờ thành công của hàng loạt bản hit như Genie, Gee, Oh!, I Got a Boy, Lion Heart... nhóm vươn lên trở thành "nhóm nhạc quốc dân", ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Sự thành công của SNSD góp phần quan trọng trong việc định hình K-pop hiện tại. Nhóm là hình mẫu được nhiều thế hệ đàn em ngưỡng mộ và học tập.