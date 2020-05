Sốc với hình ảnh tiều tụy của 'Tứ đại mỹ nhân' Hồng Kông Trương Mạn Ngọc

Màn ảnh Hồng Kông thập niên 1980-1990 sản sinh nhiều nữ diễn viên xinh đẹp, những người đã trở thành tượng đài nhan sắc trong lòng người hâm mộ, trong đó phải kể đến tứ đại mỹ nhân Quan Chi Lâm, Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc và Lý Gia Hân. Hầu hết trong số đó hiện tại đều vắng bóng làng giải trí, song vẫn nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ bức ảnh minh tinh Hồng Kông Trương Mạn Ngọc trên một diễn đàn Weibo. Bức ảnh nhanh chóng gây chú ý khi nữ diễn viên sinh năm 1964 trông già hơn đáng kể so với trước đây, bởi "khuôn mặt hốc hác, lông mày thưa thớt và đôi mắt bơ phờ". Tấm ảnh nhanh chóng lan truyền và gây ra một cuộc bàn luận sôi nổi giữa những người dùng mạng xã hội

Nhiều người đã bị sốc khi nữ diễn viên Tâm trang khi yêu "lộ diện" công chúng với hình ảnh như thế này, cho rằng hầu cô như không thể nhận ra bởi Ảnh hậu Kim Tượng danh giá trông như một cụ bà 70 tuổi. Người ta thậm chí còn so sánh cô với "nữ hoàng trò chuyện phát thanh" kiêm tác giả nổi tiếng ở Hồng Kông, Bạch Vận Cầm (Pamela Peck), sinh trước Trương Mạn Ngọc... hai thập niên. Mặt khác, cũng có những người bảo vệ thần tượng, nhận định rằng lão hóa là một phần tự nhiên của cuộc sống và không cần phải chỉ trích cô chỉ vì trông không trẻ trung như trước đây.

Cư dân mạng cũng chỉ ra rằng bức ảnh chụp màn hình từ chương trình tạp kỹ Trung Quốc Master in the House, Trương Mạn Ngọc là khách mời cùng với nhóm nhạc nam NEXT hồi năm ngoái. Trong show, có những bức ảnh khác trông đẹp hơn trong cùng một bộ trang phục, chứng minh rằng góc ảnh đã "dìm hàng" mỹ nhân nức tiếng một thời và có thể Trương Mạn Ngọc không trang điểm nhiều.