Thầy giáo trẻ xứ Huế mang yêu thương đến với cuộc đời

Biết tôi có ý định viết về mình, thầy Trần Văn Anh tỏ ra ngại ngùng: “Ui, em đã làm được chi mô, anh đừng viết, ngại lắm!”. Nghe lời từ chối đó, tôi có phần lưỡng lự. Nhưng quen biết và thấu hiểu tấm lòng thảo thơm tất cả vì những cảnh đời bất hạnh hơn 10 năm nay của Văn Anh, tôi không thể không cầm bút…

Giúp đỡ những phận nghèo từ khi còn là sinh viên

Những ngày còn học tại Học viện Âm nhạc Huế, sinh viên Văn Anh thường đi hát ở các điểm thiện nguyện. Chính ánh mắt hồn nhiên, ngơ ngác của những trẻ em nghèo, những cảnh đời lấm lem ánh lên niềm vui khi được nhận quà sớm tạo sự đồng cảm, niềm xúc động chân thành…và cứ thế thôi thúc chàng trai trẻ làm điều gì đó cho những phận đời đáng thương ở khắp nơi.

Tốt nghiệp trường nhạc, những năm chưa nhận nhiệm sở, Văn Anh dành toàn thời gian cho hoạt động thiện nguyện. Sinh ra trong một gia đình nông dân ở xã Phong An, H.Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), dù kinh tế không mấy khá giả, song Văn Anh vẫn luôn thấy mình còn may mắn hơn nhiều người khác. Vì thế, ngày lại ngày trôi qua, bàn chân của chàng trai trẻ ấy in khắp mọi nẻo, mang yêu thương đến những phận đời. Nhiều lần anh đến vùng đất A Roàng huyện miền núi A Lưới, rồi đến ngôi làng AUR ở huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam) cách xa hàng trăm cây số…

Đến thăm và tặng quà cho bà Hoa sống một mình ở Phong Hòa, H.Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) Ảnh: Trần Văn Toản

Năm 2015, Trần Văn Anh nhận công tác ở Trường THCS Phong Hòa (H.Phong Điền). Vừa dạy âm nhạc, vừa làm Tổng phụ trách kiêm Bí thư chi đoàn giáo viên, công việc bận rộn vậy mà thầy giáo ấy vẫn sắp xếp thời gian để đều đặn làm việc thiện. Lập trang Facebook mang tên Người đi xin, thầy Văn Anh kêu gọi, kết nối những tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ người nghèo khổ.

Rời chuyện lớp chuyện trường, anh lại lặng lẽ lên các huyện vùng cao của Thừa Thiên - Huế như Nam Đông, A Lưới, rồi vào Quảng Nam, ra tận Quảng Bình, Quảng Trị để tìm hiểu từng hoàn cảnh, phận đời. Sau khi đến tận từng nhà tìm hiểu, anh lại viết bài về từng hoàn cảnh, kèm theo ảnh rồi giới thiệu trên Facebook bằng cái tâm chân thành. Nhận ra việc làm ý nghĩa của Văn Anh, rất nhiều tấm lòng tìm đến sẻ chia, ủng hộ. Văn Anh tâm sự: “Người gửi 10 ngàn đồng, người thì 20 ngàn đồng; cũng có mạnh thường quân gửi đến vài chục triệu đồng nhưng lại giấu tên”. Những học sinh nghèo, những đứa trẻ mồ côi, người già neo đơn… là những cảnh đời luôn khiến thầy giáo trẻ day dứt, quặn lòng. Có được sự chung tay của những tấm lòng thiện nguyện, anh lại lên kế hoạch để đến tận nơi trao quà, chia sẻ.

Hơn 10 năm mê làm việc thiện, khó mà kể hết những nơi Văn Anh đã đến, đã sẻ chia. Chương trình Bao gạo nghĩa tình được duy trì đều đặn. Hằng tháng, Văn Anh cùng các cộng sự trao từ 80 - 100 suất quà (trị giá mỗi suất từ 600 ngàn - 1 triệu đồng, bao gồm gạo, sữa, dầu ăn…) cho người nghèo và người già neo đơn trên địa bàn 4 huyện Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) và Hải Lăng (Quảng Trị). Hằng năm, thầy giáo trẻ đã vận động để giúp đỡ hơn 20 gia đình có hoàn cảnh ngặt nghèo, mỗi gia đình từ 3 triệu - 10 triệu đồng.

Đợt bão lũ miền Trung năm 2020 vừa qua, thấu hiểu nỗi đau thương mất mát của bà con dải đất quê mình, Văn Anh đã tích cực vận động, kêu gọi những tấm lòng hảo tâm khắp nơi. Từ tháng 10 - tháng 12.2020, anh đã trực tiếp đứng ra quyên góp và kết nối với các đoàn thiện nguyện tiến hành trao cho bà con 3 tỉnh Quảng Bình , Quảng Trị, Quảng Bình 3.100 suất quà với số tiền lên đến khoảng 2,8 tỉ đồng.

Mỗi ngày đến trường là một ngày yêu thương

6 năm đứng trên bục giảng ở Trường THCS Phong Hòa, thầy giáo Trần Văn Anh được học sinh và đồng nghiệp yêu quý bởi mỗi lần lên lớp là một lần thầy mang ngọn lửa tâm huyết với nghề vào trong từng bài giảng và bởi tấm lòng của thầy ấm áp, chân tình. Lên lớp, thầy không chỉ dạy chữ mà còn dạy các em kỹ năng sống và bài học làm người.

Những món quà đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn Ảnh: TGCC

Với thầy giáo Văn Anh, mỗi ngày đến trường là một ngày yêu thương. Bởi lẽ ở đó, anh được gặp gỡ, trò chuyện, sẻ chia, động viên từng học sinh nghèo nơi miền quê lam lũ. Vốn nhạy cảm và giàu lòng yêu thương, mỗi ngày lên lớp, thầy giáo Anh không thể lau khô dòng nước mắt khi nhìn thấy những cô, cậu học trò lấm lem bùn đất, không đủ sách vở, áo quần đến lớp.

6 năm đi dạy, thầy Văn Anh đã tổ chức nhiều chương trình nhân đạo dành cho học sinh như Đồng hành với học sinh nghèo đến trường, Áo ấm cho em và chương trình Tết yêu thương, Trung thu cho em. Có hàng trăm suất quà, học bổng được trao tận tay cho hàng trăm học sinh nghèo, học sinh mồ côi, bệnh tật. Thầy đã đến bên các em kịp thời mỗi khi các em vì hoàn cảnh ngặt nghèo mà có nguy cơ bỏ học. Điều đáng nói là mỗi lần làm việc thiện, nếu gần trường, thầy giáo Văn Anh đều tổ chức cho học sinh đi cùng để nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương trong các em. Rồi khi lên lớp, trò nào chưa ngoan, thầy gặp riêng để nhẹ nhàng khuyên bảo với phương châm “mưa dầm thấm đất”. Nhờ vậy mà thầy giáo trẻ đã cảm hóa được nhiều em ở tuổi ẩm ương.

Lặng lẽ, say mê làm việc thiện miệt mài hơn 10 năm qua, thầy giáo trẻ Trần Văn Anh đã đem yêu thương và lan tỏa giá trị sống đẹp đến với cuộc đời. Nhìn anh làm tôi lại có thêm niềm tin vào cuộc sống để luôn tâm nguyện rằng: "Có gì đẹp trên đời hơn thế. Người yêu người sống để yêu nhau" (trích thơ Tố Hữu).