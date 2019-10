Song Luân trở lại với âm nhạc sau vai diễn trong 'Hậu duệ mặt trời'

Liên quan đến việc cô gái khỏa thân rồi 'diễn' trên nóc nhà ở phố cổ Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam), Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh này đã có văn bản đề nghị công an vào cuộc xác minh nhân thân cô gái này.