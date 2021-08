Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Đấu giá tranh mua giường tặng bệnh viện dã chiến ở TP.HCM

Nhiều họa sĩ ủng hộ tranh đấu giá mua giường cho bệnh viện dã chiến

Được biết, một chiếc giường chuyên dụng tại bệnh viện dã chiến hiện có giá thành khoảng 21 - 22 triệu đồng. Vì vậy mà nhà nghiên cứu Lý Đợi và cộng sự là Lê Quang Đông Quân đã đứng ra vận động xin tranh của các họa sĩ mang đấu giá để lấy tiền... mua giường tặng bệnh viện dã chiến. Và chỉ sau 24 tiếng đồng hồ xin tranh, nhóm đã nhận về gần 80 tác phẩm, chọn lọc các tác phẩm phù hợp còn được gần 60 bức. Trong số đó có tranh của các họa sĩ nổi tiếng như Lưu Công Nhân, Lê Triều Điển, Thành Chương, Đỗ Duy Tuấn, Lê Quảng Hà, Phạm An Hải, Đinh Quân, Bùi Tiến Tuấn, Đặng Tiến, Doãn Hoàng Lâm, Đỗ Trung Quân, Lê Đức Hải (Le Brothers)…

Một bức tranh của họa sĩ nổi tiếng Lưu Công Nhân ẢNH: LÝ ĐỢI

Chương trình còn có sự góp mặt của các họa sĩ đang gây ấn tượng mạnh gần đây như: Trần Nhật Thăng, Chinh Lê, Trần Minh Tâm, Trần Thảo Hiền, Trần Vĩnh Thịnh, Hồ Hưng, Bùi Hoàng Dương, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Công Hoài, Nguyễn Ngọc Liêm… , cùng với các họa sĩ đang "mở lối" như Giáng Vân, Hoàng Võ, Phạm Vũ Hồng Hưng, Phạm Khắc Quang, Huỳnh Quang Cường, Trần Thị Trường, Ngô Thanh Hùng, Nguyễn Hoàng Ngân, Đỗ Đình Miền, Đặng Phan Lạc Việt, Bùi Thị Lan Hương, Đặng Thức, Đoàn Anh Khoa, Trần Thiện Nhứt, Trần Tuyết Lan, Trần Văn Mạnh, Trần Quang Đại, Trần Lý Trí Tân…

Các phiên đấu giá tranh được dự kiến diễn ra từ trưa 20.8 cho đến cuối tuần. Người phụ trách tài chính của phiên đấu giá và mua giường là Lê Quang Đông Quân cho biết ngày 19.8 đã tiến hành ứng trước tiền mua 3 chiếc giường tặng bệnh viện dã chiến cho kịp việc cấp cứu bệnh nhân Covid-19.

Nhà giáo - NSƯT Quốc Trụ và nhà văn Vũ Hạnh qua đời

Nhà giáo - NSƯT Quốc Trụ qua đời ngày 14.8 tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM). Ông sinh ngày 3.1.1941, là một trong những nghệ sĩ opera đầu tiên của Việt Nam, từng có 7 năm học ngành thanh nhạc tại Bulgaria. Sau khi về nước, ông tham gia công tác giảng dạy.

Nhà giáo - NSƯT Quốc Trụ (1941-2021) ẢNH: TƯ LIỆU

NSƯT Quốc Trụ là người sáng lập ra khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM. Ông là người giữ chức trưởng khoa trong 25 năm, từ 1976-2001.

Trong 25 năm công tác Nhạc viện TP.HCM, ông đã đào tạo nhiều thế hệ học trò thành công, nổi tiếng: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Thanh Thúy, ca sĩ Cao Minh, Quang Thành, Nam Khánh, Mỹ Tâm, Hiền Thục... và nhiều học trò khác của ông đang giảng dạy, làm việc trong lĩnh vực âm nhạc trên cả nước.

Trong khi đó, nhà văn Vũ Hạnh từ trần sáng sớm 15.8 tại TP.HCM do tai biến, hưởng thọ 96 tuổi. Nhà văn Vũ Hạnh tên thật là Nguyễn Đức Dũng, ông sinh năm Bính Dần, ngày 15.7.1926, tại xã Bình Nguyên, H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam trong một gia đình nho học. Khi sáng tác, ông dùng nhiều bút danh khác nhau: Vũ Hạnh, Hoàng Thanh Kỳ, Minh Hữu, Nguyên Phủ...

Nhà văn Vũ Hạnh ra đi vào sáng 15.8 tại TP.HCM ẢNH: T.L

Ông từng là Tổng thư ký Liên hiệp Các hội VHNT TP.HCM và vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về VHNT. Các tác phẩm lớn đã xuất bản gồm: Tuyển tập: Bút máu, Chất Ngọc, Vượt thác, Người chồng thời đại; truyện dài: Lửa rừng, cô gái Xà - Niêng, Tính sổ cuộc đời, Con chó hào hùng, Ngôi trường đi xuống; tiểu luận, phê bình: Đọc lại truyện Kiều, Tìm hiểu văn nghệ, Cha mẹ bơ vơ, Tuổi trẻ nổi loạn, Người Việt cao quý…

Đức tài trợ tiếp hơn 7,3 tỉ đồng trùng tu điện Phụng Tiên

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã tiếp nhận viện trợ không hoàn lại dự án 'Bảo tồn, trùng tu và giáo dục tại điện Phụng Tiên - Đại nội Huế, giai đoạn 2021 - 2026' do Hiệp hội Bảo tồn di sản văn hóa phi lợi nhuận e.V.Fuda (GEKE) - CHLB Đức tài trợ với tổng vốn là 270.409 euro (khoảng hơn 7,3 tỉ đồng).

Dự án có mục tiêu bảo tồn và phục hồi tổng thể công trình điện Phụng Tiên, kết hợp đào tạo lý thuyết và thực hành cho thợ thủ công của địa phương về kỹ thuật và phương pháp bảo tồn - trùng tu công trình di sản văn hóa; tập huấn giáo dục di sản, nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản qua các khóa học thực tế cho học sinh và sinh viên các trường... thông qua quá trình trùng tu điện Phụng Tiên.

Bình phong điện Phụng Tiên do các chuyên gia Đức hỗ trợ đào tạo trùng tu ẢNH: VĂN DŨNG

Điện Phụng Tiên là một trong 5 miếu thờ quan trọng của triều Nguyễn, được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 10 (1829). Đây là nơi thờ các vua và hoàng hậu của triều Nguyễn. Đặc biệt, điện Phụng Tiên là điện thờ duy nhất mà nữ giới được phép tham dự các cuộc lễ tế và chăm sóc hương khói hằng ngày, vào các dịp lễ kỵ tổ chức ở đây để con cháu tề tựu lễ bái.

Trước đó từ năm 2017, Bộ Ngoại giao Đức đã tài trợ dự án trùng tu bảo tồn, phục hồi điện Phụng Tiên có tổng số vốn đầu tư hơn 3,6 tỉ đồng, trong đó vốn tài trợ hơn 2,8 tỉ đồng.

Ra mắt 6 tác phẩm chưa từng in sách của Bà Tùng Long

Kỷ niệm 106 năm ngày sinh (1915 - 2021) và 15 năm tưởng nhớ ngày mất của nhà văn Bà Tùng Long, NXB Trẻ giới thiệu bộ 6 tác phẩm chưa từng in thành sách của nữ văn sĩ tài danh.

Đó là những feuilleton (truyện nhiều kỳ) từng mê hoặc người đọc, đăng trên các báo trước năm 1975 của Bà Tùng Long gồm: Tình yêu và thù hận, Hồng nhan đa truân, Nghĩa tình ràng buộc, Người của oán thù, Một thoáng mây bay, Hành trang vào đời.

Bộ 6 tác phẩm của nhà văn Bà Tùng Long vừa được ấn hành ẢNH: QUỲNH TRÂN

Bà Tùng Long (tên thật Lê Thị Bạch Vân) là mẹ của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Bà chuyên viết truyện tâm lý tình cảm với hàm ý giáo dục đạo đức trong gia đình, cổ vũ mọi người vươn lên, sống thanh cao. Nữ văn sĩ từng đi dạy Pháp văn, Việt văn ở các trường Tân Thịnh, Đạt Đức, Les Lauriers (Sài Gòn); rồi làm thư ký tòa soạn các báo Sài Gòn mới, Phụ nữ ngày nay, Phụ nữ diễn đàn… và bắt đầu viết văn từ năm 1953 với truyện dài đầu tiên Đứa con hoang (được in trên báo Sài Gòn mới). Cả cuộc đời viết văn dù chỉ với mục đích đơn giản “để kiếm tiền nuôi con”, nhưng bà đã có một gia tài đồ sộ với trên 60 tiểu thuyết, hơn 400 truyện ngắn đăng trên các báo và hàng nghìn bài Gỡ rối tơ lòng cho bạn đọc...

Điểm độc đáo trong những tác phẩm chưa từng in sách lần này của Bà Tùng Long là những câu chuyện gần gũi trong cuộc sống hằng ngày về quan hệ gia đình, thân phận người phụ nữ, trách nhiệm của đàn ông và đàn bà trong đời sống… được chuyển tải bằng lối hành văn giản dị nhưng hấp dẫn, lôi cuốn.

Khẩn cấp cứu tháp F1 Mỹ Sơn

Nằm trong quần thể các đền tháp trung tâm của Khu di tích Mỹ Sơn (xã Duy Phú, H.Duy Xuyên, Quảng Nam), khu tháp F1 đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ sụp đổ đang hiện hữu.

Nhóm tháp F nằm ở vị trí góc đông bắc, có mặt bằng rộng nối liền với khu tháp E làm nên một nhóm kiến trúc thống nhất. Địa hình tháp F được xây dựng trên một sườn đồi dốc thoai thoải nghiêng từ đông sang tây. Phía bắc có nhánh suối chảy ngang qua và vòng về phía tây khu tháp. Nhóm tháp F trước đây có 3 ngôi tháp F1, F2, F3; hiện chỉ còn hai tháp F1, F2; riêng tháp F3 đã bị bom đánh sập hoàn toàn. Trong đó, tháp F1 là đền chính, tọa lạc ở trung tâm khu tháp.

Tháp F1 Mỹ Sơn đang được chống đỡ ẢNH: BQL MỸ SƠN

Năm 2003, đợt khảo cổ đã phát lộ toàn bộ phần chân đế của phế tích tháp F1, bộc lộ nhiều chi tiết trang trí trên gạch và hình khối chung của phần chân đế. Khu tháp F1 bị vùi lấp lâu ngày do chiến tranh, thời gian, khi khai quật khảo cổ chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa khai quật và trùng tu nên tình trạng đó kéo dài đến ngày nay. Trong khi chờ một giải pháp bảo tồn và trùng tu thích hợp, tháp F1 đã được BQL Di sản văn hóa Mỹ Sơn bảo vệ bằng một nhà che khu sắt, mái tôn lớn che phủ toàn bộ và được giằng chống bằng hệ thống cột, đai sắt từ năm 2004 đến nay.

Khó khăn nhất hiện nay đối với Mỹ Sơn là cả nhóm tháp F vẫn chưa được trùng tu. Khu tháp F đã xuống cấp nghiêm trọng, trong đó đặc biệt là tháp F1. Tháp F1 hiện bị thoái hóa rất nhanh, nếu không tiến hành trùng tu thì có nguy cơ sẽ đổ nát.

BTS chính thức hủy tour lưu diễn toàn cầu Map of the Soul

Sau hơn 1 năm trì hoãn, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS cuối cùng phải hủy bỏ tour diễn vòng quanh thế giới Map of the Soul vì đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, theo Soompi.

Big Hit Entertainment vừa thông báo hủy tour lưu diễn thế giới ‘Map of the Soul’ của BTS ẢNH: BIGHIT

Hôm 20.8, công ty quản lý nhóm - Big Hit Music thông báo tour diễn Map of the Soul của BTS chính thức bị hủy bỏ. Công ty giải thích: “Do những tình huống cấp thiết vượt ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi không thể tiếp tục tour diễn như kế hoạch đề ra (…). Chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới những người hâm mộ đã chờ đợi BTS trong suốt thời gian qua”. Công ty cho biết sẽ xây dựng lịch trình, những hình thức trình diễn hợp lý để BTS có thể gặp gỡ người hâm mộ trong tương lai.

Theo kế hoạch, Map of the Soul diễn ra từ tháng 4.2020 tại Seoul (Hàn Quốc), sau đó diễn tại các thành phố ở Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Tuy nhiên, BTS đã liên tiếp tạm hoãn các buổi diễn nhằm cố gắng tìm thời gian phù hợp để Map of the Soul được diễn ra và đến nay thì quyết định hủy toàn bộ.