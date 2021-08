Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Giáo hội Phật giáo có tháp thờ tro cốt miễn phí người tử vong Covid-19

Theo đó, công văn do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Hội đồng Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới ký ngày 9.8, về việc thiết lập trai đàn tụng kinh cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do dịch bệnh Covid-19 vào mùa Vu lan, trong đó nêu rõ: “Trong bối cảnh các tỉnh, thành phố đang thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, nên việc tổ chức tang lễ cho những người thân đã mất vì dịch bệnh Covid-19 của các gia đình, thân nhân không thể diễn ra theo tâm nguyện”. Thời điểm Vu lan cũng là khoảng thời gian các chùa, cơ sở tự viện tụng kinh cầu siêu tiến cho các chư vị vong linh, cửu huyền thất tổ các gia đình, dòng họ và anh linh các anh hùng liệt sĩ được an lành nơi tịnh cảnh. Vì vậy, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thiết lập trai đàn cầu siêu cho các vong linh bệnh nhân tử vong vì Covid-19 được siêu sinh tịnh độ theo nghi lễ trang nghiêm, truyền thống văn hóa dân tộc.

Đối với việc tiếp nhận tro cốt miễn phí cho bệnh nhân tử vong vì Covid-19, công văn của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Hội đồng Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ký có yêu cầu khá chi tiết: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương sắp xếp các chùa có tháp thờ tro cốt tiếp nhận miễn phí, thờ phụng trang nghiêm, quản lý chặt chẽ, có danh sách cụ thể các hũ tro cốt của bệnh nhân tử vong do Covid-19 trong thời gian này.

Nhận hồ sơ hỗ trợ nghệ sĩ đến hết ngày 31.1.2022

Bộ VH-TT-DL vừa ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn dành cho nghệ sĩ. Đối tượng nhận hỗ trợ là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV; làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ 1.5.2021 đến hết ngày 31.12.2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19. Khoản hỗ trợ là 3,71 triệu đồng/người.

Các nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn do không thể biểu diễn vì ảnh hưởng dịch Covid-19 ẢNH: NHÀ HÁT CUNG CẤP

Theo Bộ VH-TT-DL, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật sẽ lập danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật bảo đảm điều kiện theo quy định để gửi tới sở văn hóa, thời hạn nhận hồ sơ chậm nhất 31.1.2022. Danh sách được gửi trực tiếp qua bưu điện hoặc trực tuyến. Trong thời hạn 3 ngày từ ngày nhận được danh sách đề nghị, cơ quan quản lý văn hóa tổng hợp, trình UBND tỉnh, TP. Trong 2 ngày kể từ ngày nhận danh sách từ cơ quan văn hóa tỉnh, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ, chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, UBND tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lãnh đạo xã xây nhà trái phép sát di tích quốc gia

Chiều 13.8, ông Lữ Đình Tích, Phó chủ tịch UBND H.Ba Tơ (Quảng Ngãi), cho biết huyện đã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xử lý việc lãnh đạo xã Ba Vinh xây nhà trái phép dưới chân thác Cao Muôn, khu vực có di tích quốc gia đặc biệt về địa điểm cuộc khởi nghĩa Ba Tơ.

Các ngôi nhà xây trái phép dưới chân thác Cao Muôn, xã Ba Vinh, H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Tháng 4.2021, các lãnh đạo xã Ba Vinh đã vận chuyển vật liệu vào xây dựng nhiều nhà dưới chân thác Cao Muôn (xã Ba Vinh). Thế nhưng mãi đến ngày 5.8, Phòng Văn hóa - Thông tin (VH-TT) H.Ba Tơ mới đến hiện trường để kiểm tra. Tại đây, Phòng VH-TT H.Ba Tơ phát hiện có 5 ngôi nhà đều được xây khá kiên cố bằng trụ bê tông. Khi lập biên bản vụ việc, Phòng VH-TT H.Ba Tơ xác định có nhiều lãnh đạo xã Ba Vinh là chủ đầu tư. Phòng VH-TT H.Ba Tơ cho rằng việc xây dựng trái phép các công trình nói trên đã vi phạm vùng bảo vệ di tích quốc gia đặc biệt về địa điểm cuộc khởi nghĩa Ba Tơ.

Phòng TN-MT H.Ba Tơ tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực thác Cao Muôn, xác định có những công trình xây dựng trái phép như Phòng VH-TT H.Ba Tơ đã kiểm tra. Chiều 13.8, ông Lữ Đình Tích, Phó chủ tịch UBND H.Ba Tơ, cho biết huyện đã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xử lý việc xây công trình trái phép ở xã Ba Vinh.

Tang lễ gấp rút chỉ trong buổi sáng, không kèn trống của ca sĩ Việt Quang

Việt Quang đã được hỏa táng vào sáng 12.8. Tang lễ của nam ca sĩ diễn ra gấp rút tại nhà riêng với các nghi thức đơn giản, nhanh gọn trong mùa dịch Covid-19 nhằm hạn chế tập trung đông người.

Sau vài tháng chiến đấu với căn bệnh viêm phổi, ca sĩ Việt Quang đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng ngày 12.8 tại nhà riêng ở quận 3, TP.HCM, hưởng dương 44 tuổi. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tang lễ của ca sĩ nổi tiếng một thời chỉ diễn ra đơn giản, dàn sao Việt và bạn bè thân thiết không thể đến tiễn đưa.

Lần xuất hiện gần đây nhất của ca sĩ Việt Quang là trong gameshow Lạ Lắm À Nha ẢNH: NSXCC

Tang lễ diễn ra có phần quạnh quẽ do tình hình dịch Covid-19 đang căng thẳng tại TP.HCM. Chị gái Việt Quang là ca sĩ Bích Lệ cho biết lễ tẩm liệm diễn ra vào 11 giờ ngày 12.8, sau đó linh cữu được hỏa táng trong ngày tại Củ Chi, tro cốt ca sĩ được gia đình gửi về ngôi chùa ở quận 10, TP.HCM.

Việt Quang là ngôi sao ca nhạc đình đám từ cuối thập niên 1990 đến những năm 2000. Một số ca khúc làm nên tên tuổi của Việt Quang có thể kể đến: Cây đàn sinh viên, Tình phiêu lãng, Về đây, Vẫn yêu dại khờ, Tình ơi, Ngắm trăng, Cà phê buồn...

'Người đẹp nhân ái' Thùy Tiên đại diện Việt Nam thi Miss Grand International

Người đẹp nhân ái 2018 Nguyễn Thúc Thùy Tiên vừa được chọn để “nối gót" Á hậu Ngọc Thảo tranh tài ở Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế).

Mới đây bà Kim Dung - đại diện Sen Vang Entertainment, đơn vị nắm giữ bản quyền, đã chính thức công bố Người đẹp nhân ái 2018 Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ tranh tài ở Miss Grand International 2021.

Thùy Tiên được chọn tranh tài ở Miss Grand International 2021 ẢNH: HOÀNG PHÚC

Thùy Tiên từng được gọi tên trong top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 với danh hiệu Người đẹp nhân ái. Đặc biệt, Thùy Tiên chính thức bước sang tuổi 23 vào ngày 12.8 nên cựu sinh viên khoa Ngữ văn Pháp - trường ĐH KHXH&NV TP.HCM rất vui mừng tung bộ ảnh profile dự thi MGI trong dịp sinh nhật, xem đây như là dấu ấn mở ra một hành trình mới cho tuổi 23 của mình.

Thùy Tiên có số đo 3 vòng lần lượt là (83 - 62 - 92) cm, hội đủ nhiều yếu tố nổi trội phù hợp với tiêu chí của cuộc thi Miss Grand International. Bên cạnh đó, người đẹp cũng có kinh nghiệm từng tham gia cuộc thi Miss International 2018 (Hoa hậu Quốc tế). Được biết, Miss Grand International 2021 sẽ diễn ra vào cuối năm nay và Thùy Tiên còn khoảng 3-4 tháng để chuẩn bị cho hành trang lên đường của mình.

'Sóng gió' của Jack, hồi chuông cho nghệ sĩ trẻ

Tối 10.8, trên trang cá nhân, ca sĩ Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn) sở hữu loạt hit cùng lượng fan “khủng” đã lên tiếng về mối quan hệ cùng một nữ diễn viên đóng MV và cô con gái chung với cô.

Trước đó, cũng trên trang cá nhân, cô gái có tên Thiên An, cũng là nữ diễn viên chính trong MV Sóng gió của Jack và K-ICM (2019), cho biết cô đã sinh con gái đầu lòng cho Jack vào tháng 4 vừa qua và họ đã chia tay nhau khi con gái mới 20 ngày tuổi. Jack chu cấp 5 triệu đồng cho con mỗi tháng, nhưng gần như không ngó ngàng gì đến con. Cùng với đó, 2 cô gái khác lên tiếng về mối quan hệ yêu đương với nam ca sĩ này và "tố" anh lừa dối tình cảm.

Ca sĩ Jack đang vướng vào scandal tình ái ẢNH: T.L

Trong bài chia sẻ đăng tải trên trang mạng cá nhân, dù không chắc có phải do chính Jack viết hay không hay có phải hoàn toàn là sự thật không, nhưng câu viết “ Tuổi trẻ đã gặp quá nhiều thách thức cũng như cơ hội khi được mọi người ủng hộ, nhưng Jack thật sự chưa đủ bản lĩnh vượt qua” phần nào có thể tin được. Bởi Jack năm nay mới 24 tuổi và có lẽ anh cũng chưa đủ sẵn sàng cho việc làm cha.

Những “sóng gió” của Jack vào thời điểm này có thể sẽ qua đi theo thời gian, nhưng rõ ràng đây là hồi chuông cho những nghệ sĩ trẻ.

Phim Việt về hành trình cận tử dự Liên hoan phim Busan 2021

Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ cho biết dự án phim Memento Mori: Nước được chọn giới thiệu tại Thị trường dự án châu Á (APM) tại Liên hoan phim Busan 2021.

Phim do Marcus Mạnh Cường Vũ đạo diễn, nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Điệp và Nguyễn Trinh Hoan. Cùng với Memento Mori: Nước, Việt Nam còn một dự án nữa được lựa chọn là If wood could cry, it would cry blood của đạo diễn Nguyễn Phan Linh Đan, nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh.

Memento Mori: Nước là câu chuyện truyền cảm hứng yêu cuộc sống từng giây ẢNH: ĐOÀN PHIM CUNG CẤP

Ông Marcus Mạnh Cường Vũ cho biết năm nay, APM có 26 phim được lựa chọn từ 429 dự án gửi đăng ký. APM là một địa chỉ tin cậy lâu đời, năm nay đã tổ chức đến lần thứ 24, cùng với Liên hoan phim Busan danh tiếng hàng đầu châu Á và nằm trong top các liên hoan phim quan trọng nhất thế giới

Memento Mori: Nước là phim thứ hai thuộc bộ 3 phim Memento Mori the Movie do Marcus Mạnh Cường Vũ viết kịch bản và đạo diễn. Phim kể về những nhân vật sống trong chuỗi ngày đi tới điểm đến của cuộc đời - cái chết. Trong những ngày đó, họ cảm nhận đời sống từng giây phút... Loạt phim lấy cảm hứng từ cuốn sách Điểm đến của cuộc đời của tác giả Đặng Hoàng Giang.