Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Nhà sản xuất 'Rap Việt' khởi kiện Spotify AB

Tòa án Nhân dân TP.HCM đã gửi thư xác nhận về việc nhận được đơn khởi kiện Công ty Spotify AB cùng những hồ sơ liên quan đến vụ kiện của Vie Channel - nhà sản xuất chương trình Rap Việt, Người ấy là ai?

19 tiết mục của Rap Việt bị Spotify AB sử dụng trái phép ẢNH: V.C

‘Phù phép’ tiết mục trái phép trên Spotify

Ngày 11.8.2020, Vie Channel đã tiến hành lập vi bằng việc trên ứng dụng Spotify AB xuất hiện nhiều bản ghi âm được cắt ra từ chương trình Rap Việt mà tài khoản miễn phí và tài khoản có thu phí của ứng dụng này đều có thể nghe được. Đến ngày 13.8.2020, Vie Channel đã lập vi bằng tương tự về hành vi vi phạm này của Spotify AB với chương trình Người ấy là ai? trên ứng dụng Spotify.

Thời điểm phát hiện vi phạm của Spotify AB, Vie Channel không có bất kỳ thỏa thuận nào với Spotify AB về việc cấp phép cho Spotify AB hay cá nhân, tổ chức nào khác được quyền phát các bản ghi âm của chương trình Rap Việt và Người ấy là ai? trên ứng dụng Spotify tại Việt Nam. Thế nhưng, Spotify AB đã có hành vi xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm khi dùng biện pháp kỹ thuật can thiệp vào bản ghi hình của 2 chương trình này.

Với Rap Việt, Spotify AB đã dùng biện pháp kỹ thuật can thiệp vào bản ghi hình nhằm tách phần âm nhạc từ các bản ghi hình này thành các bản ghi âm bài hát riêng do thí sinh biểu diễn và xâm phạm quyền tài sản khi phát trái phép chúng trên ứng dụng Spotify. Vie Channel đã phát hiện tổng cộng 19 bài hát của chương trình bị Spotify AB vi phạm bản quyền. Với Người ấy là ai?, Spotify AB đã dùng biện pháp kỹ thuật can thiệp vào bản ghi hình nhằm nhằm tách phần âm thanh từ các bản ghi hình này thành các bản ghi âm riêng biệt của từng tập chương trình và xâm phạm quyền tài sản khi phát trái phép các bản ghi âm này trên ứng dụng Spotify. Vie Channel đã phát hiện tổng cộng 19 tập phát sóng của chương trình bị Spotify AB vi phạm bản quyền.

Sau khi phát hiện hành vi sai trái này, Vie Channel đã tiến hành các bước khiếu nại tới Spotify AB theo hướng dẫn trên website của Spotify AB. Ngày 9.9.2020, Vie Channel đã gửi thông báo vi phạm cho Spotify AB thông qua email và đường bưu điện đến trụ sở của Spotify AB tại Thụy Điển. Ngày 10.9.2020, Spotify AB đã phản hồi về việc nhận được thông báo vi phạm của Vie Channel, thế nhưng trên ứng dụng Spotify vẫn tiếp tục xuất hiện các bản ghi từ 2 chương trình trên.

Vie Channel yêu cầu Tòa án Nhân dân TP.HCM buộc Spotify AB phải bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cho Vie Channel số tiền tạm tính là hơn 9,5 tỉ đồng; chấm dứt hành vi vi phạm bản quyền đối với chương trình truyền hình Rap Việt và Người ấy là ai? bằng cách gỡ bỏ toàn bộ các file vi phạm; xin lỗi công khai Vie Channel dưới hình thức thư xin lỗi vì đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Vie Channel.

Rải vàng mã trên sông Hương tái diễn Vấn nạn rải vàng mã nơi công cộng, sông ngòi gây ảnh hưởng môi trường sống ở Huế từ lâu đã bị nghiêm cấm. Thế nhưng hình ảnh này vẫn tái diễn ngay trên sông Hương vào ngày 19.9.

Người đi cúng rải vàng mã xuống sông Hương ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Chiếc thuyền mang biển hiệu 35k - TTH0024 chỉ chở người đi cúng, neo ở trên sông Hương đoạn trước bến Nghinh Lương đình, ngay trung tâm TP.Huế. Điều đáng nói là rất nhiều vàng mã được người từ trên chiếc thuyền này rải xuống sông Hương. Trên thuyền người dân bày biện lễ vật, bàn cúng và sau khi cúng, họ ném vàng mã xuống sông. Sau khi thả vàng mã tại chỗ neo đầu, chiếc thuyền này di chuyển hướng lên phía cầu Dã Viên, trên đường di chuyển vẫn tiếp tục rải vàng mã trôi sông.

Theo quy định của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, hành vi này được xem là xả rác nơi công cộng và bị nghiêm cấm, xử phạt hành chính khá nặng. Quy định là thế nhưng người dân vẫn bất chấp, rải vàng mã giữa thanh thiên bạch nhật. Ngày 21.9, Công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết vừa triệu tập và lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Đủ (52 tuổi, trú ở kiệt 22 đường Bạch Đằng, TP.Huế), chủ thuyền rồng số hiệu 35k-TTH0024, do có hành vi vứt rác thải sinh hoạt (vàng mã) trên sông Hương. Đồng thời, Công an TP.Huế củng cố hồ sơ để xử phạt chủ thuyền rồng này, căn cứ theo Nghị định 155 ban hành năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Trước đó ngày 14.9, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 chủ thuyền có hành vi rải vàng mã trên sông Hương, đoạn qua P.Thủy Biều (TP.Huế), với tổng mức phạt cả 2 thuyền 8 triệu đồng.

Tiễn biệt nhạc sĩ Phó Đức Phương Những người thân, bạn bè, những nghệ sĩ thuộc thế hệ con, cháu, những người yêu nhạc Phó Đức Phương đã đến tiễn biệt người nhạc sĩ tài hoa. Lễ viếng nhạc sĩ Phó Đức Phương bắt đầu lúc 11 giờ 30 ngày 24.9, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ an táng được tổ chức vào chiều 24.9, tại nghĩa trang Công viên Thiên Đức - Phú Thọ.

Lễ truy điệu nhạc sĩ Phó Đức Phương ẢNH: NGỌC THẮNG

NSND Quang Thọ, nhạc sĩ Nguyễn Cường, Dương Thụ, Nguyễn Vĩnh Tiến, ca sĩ Thanh Lam , Tùng Dương… đã đến tiễn biệt nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường viết lời chia tay gửi đến người bạn thân của mình: “Tớ, Thụ và Trần Tiến đến với Phương đây. Nhớ mãi. Nhớ mãi. Thương lắm Phương ơi”. “Phương thua trong trận chiến cuối cùng, nhưng thắng trong trận chiến cả đời để trở thành Phó Đức Phương. Yêu quý bạn vô cùng!”, nhạc sĩ Dương Thụ viết. Ca sĩ Thanh Lam bày tỏ sự tiếc thương: “Mong nhạc sĩ ra đi thanh thản về với Phật”.

An Giang khởi công xây nhà hát hơn 215 tỉ đồng Sáng 22.9, lãnh đạo Tỉnh ủy - UBND - HĐND tỉnh An Giang tổ chức khởi công xây dựng Nhà hát tỉnh An Giang tại TP.Long Xuyên với tổng mức đầu tư hơn 215 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Phối cảnh Nhà hát tỉnh An Giang sau khi hoàn thành ẢNH: TRẦN NGỌC

Nhà hát tỉnh An Giang được xây dựng trên diện tích hơn 1,63 ha tại khu Tây sông Hậu, thuộc P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên. Dự án gồm 2 khối nhà chính: nhà hát chính cao 4 tầng, có diện tích sàn xây dựng 10.385m2; khối trụ sở của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang cao 4 tầng, có diện tích xây dựng 2.187m2.

Nhà hát tỉnh An Giang là công trình có quy mô lớn, mang tầm vóc của một trung tâm giải trí, sinh hoạt, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và phục vụ các hoạt động, sự kiện chính trị của tỉnh. Sau khi hoàn thành, nhà hát sẽ trở thành một thiết chế văn hóa trọng điểm của tỉnh An Giang, đồng thời tạo môi trường văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh cho nhân dân. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và được đưa vào vận hành, khai thác trong tháng 9.2022.

Khắc phục khẩn cấp Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM Ngày 23.9, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao cùng các đơn vị liên quan yêu cầu chủ đầu tư dự án khu tứ giác Bến Thành (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) khắc phục khẩn cấp theo nguyên trạng đối với hạng mục tường rào, cửa cổng và nền khuôn viên Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM theo quy trình tu sửa cấp thiết.

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM là di tích kiến trúc cấp TP ẢNH: QUỲNH TRÂN

Đơn vị chức năng kiểm định chất lượng công trình thực hiện việc kiểm định, đánh giá chất lượng công trình 3 khối nhà và nhà bảo vệ di tích Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM để có giải pháp xử lý, khắc phục triệt để các hạng mục bị nứt, lún và bong tróc.

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật năm 2012. Trong quá trình xây dựng cao ốc tứ giác Bến Thành (do Công ty TNHH Saigon Glory làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty CP xây dựng Coteccons ), cạnh bảo tàng, khiến một số hạng mục của bảo tàng bị hư hỏng, phù điêu “cá hóa long” ở khu vực tầng mái rớt xuống đất, tường rào trên mặt tiền đường Lê Thị Hồng Gấm bị nghiêng. Phía nhà thầu đưa ra phương án chống đỡ những vị trí có nguy cơ đổ sập, không đảm bảo an toàn cho người đi đường và người dân xung quanh nhưng đại diện Bảo tàng Mỹ thuật cho rằng phương án này chưa phù hợp và không thuộc thẩm quyền nên xin ý kiến cấp trên.

HBO thắng lớn tại lễ trao giải Emmy 2020 Tại Lễ trao giải Emmy lần thứ 72 diễn ra tối 20.9 (giờ Mỹ) theo hình thức trực tuyến, HBO đã giành chiến thắng vang dội.

Watchmen - một trong hai bộ phim giúp HBO thắng lớn ẢNH: HBO

Được mệnh danh là Oscar của lĩnh vực truyền hình Mỹ, Emmy nhận được quan tâm của đông đảo công chúng nhờ vinh danh hàng loạt tác phẩm, chương trình truyền hình, diễn viên, nhà làm phim xuất sắc nhất năm.

HBO dẫn đầu cuộc đua khi đem về tới 11 giải quan trọng trong đó phần lớn nhờ sở hữu hai ứng viên quá mạnh là Watchmen và Succession. Mỗi tác phẩm đều mang về cho ông lớn này 4 giải thưởng danh giá. Watchmen đoạt giải: Loạt phim giới hạn nổi bật; Nữ diễn viên chính xuất sắc trong loạt phim giới hạn hoặc phim truyền hình; Nam diễn viên phụ xuất sắc trong loạt phim giới hạn hoặc phim truyền hình; Kịch bản phim giới hạn hoặc phim truyền hình hay nhất. Trong khi đó Succession đem về cho HBO 4 tượng vàng: Phim chính kịch xuất sắc nhất; Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim truyền hình dài tập; Đạo diễn xuất sắc nhất trong loạt phim truyền hình dài tập và Kịch bản loạt phim truyền hình dài tập hay nhất.

Series phim hài Schitt's Creek đã gặt hái 7 giải thưởng, trong đó có giải Series phim hài xuất sắc nhất; các giải nam, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và nam, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.