'Sự thật mất lòng' về biểu tượng nổi tiếng ở Đại học Harvard

Bức tượng này tọa lạc tại Harvard Yard thuộc thành phố Cambridge, bang Massachusetts - một khu campus lâu đời nhất của Đại học Harvard. Khách tham quan thường chạm vào mũi giày trái của tượng vì tin rằng làm như thế có thể gặp được may mắn.

Nhà sử học Laurel Ulrich cho rằng bố cục chung của tượng John Harvard có thể được lấy cảm hứng từ bản in năm 1592 của Hà Lan về tác phẩm Clio của Hendrick Goltzius, mô tả Muse thần - nàng thơ của lịch sử Hy Lạp ngồi với một cái bảng trên đùi và hai cuốn sách dưới chân; riêng phần cổ áo, cúc áo, tua rua và ria mép của nhân vật này có thể được lấy từ bức chân dung của Thống đốc Thuộc địa Plymouth Edward Winslow và vài hình mẫu khác (theo Biography of a bronze. Harvard Gazette của Corydon Ireland, 2.10.2013).

Bức tượng này được mô tả trên con tem John Harvard năm 1986 của Bưu điện Mỹ. Xin lưu ý về ghi chú phía dưới bức tượng: "John Harvard • Founder • 1638" (John Harvard - Người sáng lập - 1638). Tuy nhiên bức tượng này lại có… 3 điều chưa chuẩn xác.

Theo một số tài liệu và bài viết The 3 Lies of Harvard được đăng tải trên trang web của Harvard Summer School (tháng 7.2015) thì 3 điều chưa chuẩn xác về bức tượng John Harvard - tác phẩm của điêu khắc gia người Mỹ Daniel Chester French, do công ty Henry-Bonnard Brozen thực hiện, gồm: