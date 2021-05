'Sức nóng' khó cưỡng từ 58 bức tranh thiếu nữ khỏa thân của Bùi Tiến Tuấn

Chiều 23.5, tại Eight Gallery (Q.1, TP.HCM), triển lãm cá nhân Nguyệt sáng gương trong của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn đã khai mạc, cùng với việc ra mắt cuốn sách cùng tên về tranh lụa khỏa thân đầu tiên của Việt Nam.

58 tác phẩm khỏa thân trong triển lãm chủ yếu khắc họa vẻ đẹp thiếu nữ ở độ xuân thì: Nguyệt sáng gương trong, Gái lười - mèo lười, Hơi thở nhẹ, Ẩn lan, Khẽ chạm, Người đẹp say ngủ, một mình, Lời thì thầm, lặng, Cô nàng đáo để, Đùa với bóng đêm.. Xem tranh khỏa thân của Bùi Tiến Tuấn vẽ, họa sĩ Phan Thiết chia sẻ: “Nghe rõ lắm hơi thở nhẹ. Cả cái mỏng manh, điệu đàng, bỡn cợt, lả lơi, diệu vợi...; nghe cả những ẩm ướt, mộng mị, hồi hộp thanh nữ/đàn bà… và còn hơn thế. Nghe cả những táo bạo xác thân, dục tính… của đàn bà; nghe cả những thanh thoát, ẩn hiện, lôi cuốn, gần xa. Bởi vậy, tranh lụa của Bùi Tiến Tuấn riêng rẽ một tài hoa đầy rung cảm mới lạ của đương thời”.

Sinh năm 1971 ở phố cổ Hội An (Quảng Nam) - một di sản văn hóa thế giới xinh đẹp và mến khách, họa sĩ Bùi Tiến Tuấn vào phương Nam học đại học và tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM năm 1998, sau đó trở thành giảng viên của trường. Say mê làm nghề và tạo dựng được tên tuổi, anh được người trong giới mỹ thuật đánh giá cao tại những triển lãm quốc tế ở gallery Combee Farm (Anh - 1999), Art Exhibition for World Peace (Seoul, Hàn Quốc - 2000) cùng nhiều triển lãm theo nhóm. Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn cũng có tranh nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và nhiều nhà sưu tầm tư nhân.