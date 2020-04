Susan Boyle và khối tài sản khổng lồ sau khi nổi tiếng

Bên cạnh đó, đã có những tin đồn về việc ra mắt bộ phim nói về cuộc đời của Susan Boyle sau khi loạt phim tiểu sử như Bohemian Rhapsody hay Rocket Man nhận được rất nhiều sự yêu thích từ khán giả. Từ năm 2012, dự án phim này đã được khởi động với tin đồn diễn viên gạo cội Meryl Streep sẽ hóa thân vào ca sĩ 59 tuổi người Scotland. Nói về bộ phim, Susan Boyle cho biết: "Đây sẽ là một bản chuyển thể của sách The woman I was born to be và nó được dựng thành phim truyền hình hoặc phim Netflix . Bộ phim sẽ được ra mắt sớm thôi. Tôi có thể tiết lộ về việc ai sẽ nhận vai chính nhưng tôi muốn bất ngờ hơn. Đây thực sự là nỗ lực của một tập thể".