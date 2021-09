Tác giả 'Sài Gòn tôi sẽ' cùng văn nghệ sĩ cổ động tinh thần người dân chống dịch

* Người sáng tác nghiệp dư như anh tự nhận hẳn vẫn đang đón nhận nhiều cảm xúc từ Sài Gòn tôi sẽ – bài hát đã và đang được các ca sĩ trong nước lẫn hải ngoại liên tục xin phép sử dụng, ra mắt MV?

- Thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương: Tôi chưa bao giờ (dám) nghĩ đến việc ca khúc của mình được nhiều nghệ sĩ hát như thế. Bởi tôi là một người viết nhạc nghiệp dư, vẫn còn thiếu sót nhiều. Trước đây, tôi có đặt lời mới cho các ca khúc vốn đã nổi tiếng để lồng bài học tiếng Anh vào đó. Các bài hát đó có thể gọi là viral nhưng nó cũng là dựa trên hiệu ứng đã có sẵn, những giai điệu vốn đã quen thuộc, nên cái đó không tính là sáng tác của tôi.

Tôi cũng đã bắt đầu viết nhạc “hoàn toàn chính chủ” từ khi 16 tuổi. Đến khi tôi cưới vợ có con thì tôi viết nhạc về gia đình nhiều hơn. Rồi tôi viết những bài hát về Sài Gòn -TP.HCM thời những năm 1990 nữa. Ban đầu ít người nghe, sau đó có thêm nhiều người tìm đến thưởng thức nhưng cũng chỉ dừng lại ở nhạc hát cho vui, hát chơi, ai nghe được thì nghe. Những bài hát của tôi vẫn là “sản phẩm tay trái”, “sản phẩm cộng thêm” để cho học trò giải trí . Và tôi có thể xem là “nhạc sĩ” underground, nhưng under ở tít tít tít sâu dưới lòng đất ấy. Cho đến Sài Gòn tôi sẽ, đó có thể xem là bài hát đầu tiên trong cuộc đời của tôi được người ta đón nhận, nghe nhiều, hát nhiều từ người không chuyên đến cả những ca sĩ nổi tiếng.

* Không ít người nghe ca khúc này hẳn đã suy nghĩ: vì sao một người trẻ - thế hệ 9X như anh đã mang một Sài Gòn tôi sẽ “chạm” đến trái tim và thành “hit” của nhiều thế hệ như vậy…

- Nếu bạn hỏi tôi, điều gì khiến tôi hình thành nên bài Sài Gòn tôi sẽ, tôi sẽ nói là vì bản tính “nhiều chuyện trong âm nhạc” của mình. Tôi thích kể lể nhưng không phải bằng văn viết mà là bằng giai điệu và ca từ, để khắc họa nỗi xót xa trước thành phố của mình – nơi vẫn ồn ào tấp nập bỗng “cửa đóng then cài để bao người nhớ thương”.

Ca sĩ Ngọc Linh hát Sài Gòn tôi sẽ Ảnh: NSCC

Còn nếu bạn hỏi tôi vì sao người ta hát và nghe nhiều, tôi nghĩ có lẽ là do 3 yếu tố. Thứ nhất, có lẽ vì họ đồng cảm với tôi. Trong thời khắc bài hát ra đời, nó khắc họa được thực tế lúc đó nên họ đồng điệu. Thứ hai, tôi nghĩ do tôi tả thực, viết giản dị, có sao viết vậy, không hoa mỹ, không ẩn dụ, không trừu tượng nên dễ hiểu và dễ dàng đến với công chúng. Thứ ba, giai điệu và tiết tấu cũng dễ nghe, dễ hát, dễ thuộc, nên người ta muốn thể hiện lại qua lăng kính của họ nên góp phần đưa bài hát đi xa.

Nếu bạn hỏi tôi điều gì khiến nó thành hit, tôi nghĩ chắc là do may mắn. Do tôi không phải nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp nên không thể tạo ra những bản hit hay dự đoán bài nào sẽ thành hit theo mong muốn. Nhưng bạn dùng chữ “hit” làm tôi rất là vui luôn!

* Là người gắn bó và yêu Sài Gòn – TP.HCM đến thế, anh sẽ tham gia cuộc vận động sáng tác “Chung một niềm tin chiến thắng” do Sở VH- TT TP.HCM phát động?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ theo con đường sáng tác chuyên nghiệp, nhưng tôi vẫn tham gia cuộc vận động sáng tác. Bởi tôi biết, cuộc vận động cũng không nhằm mục đích thương mại, mà nhằm cổ động tinh thần của mọi người trong lúc dịch giã. Tôi, bằng công sức và kỹ năng của mình dù ít ỏi vẫn muốn góp một chút cùng bao nghệ sĩ đang tạo ra cái đẹp và cảm xúc tích cực cho công chúng.

*Thành công của bài hát Sài Gòn tôi sẽ có khiến thầy giáo muốn phát triển song song cả 2 công việc: dạy học, sáng tác?

Nguyễn Thái Dương sinh năm 1991 tại TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa ngành Công nghệ sinh học trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM, anh "bén duyên" với công việc giảng dạy tiếng Anh, sáng lập và điều hành một hệ thống trung tâm Anh ngữ Ảnh: TGCC

* Theo anh điều gì làm nên thành công cho ca khúc?

- Một ca khúc muốn thành công (tức được nhiều người đón nhận) sẽ cần phải có nhiều yếu tố. Ở đây, tôi xin chia sẻ quan điểm của mình về những yếu tố tự nhiên (không qua công nghệ lăng xê). Khi đó, một bài hát có thể sẽ được nhiều người nghe nếu:

Một là, có một câu chuyện rõ ràng. Và chỉ một mà thôi. Đôi khi người viết “tham” nên đặt nhiều ý, nhiều tứ vào trong đó quá mức khiến khán giả khó hiểu, khó nhớ thì họ sẽ không đón nhận.

Hai, câu chuyện đó phải đúng với tâm trạng của nhiều người. Nó giống như một bộ phim thu nhỏ, phải có kịch tính hoặc phải có bài học hoặc phải có gì đó thú vị để họ theo dõi câu chuyện.

Và ba, giai điệu đẹp và bắt tai là điều đương nhiên.

Trên đây là một số ý kiến của tôi với tư cách là một người nghe nhạc, thì tôi cho rằng tôi sẽ nghe nhiều nếu bài hát hội tụ được ba yếu tố đó.

Cảm ơn Nguyễn Thái Dương đã chia sẻ!