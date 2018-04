Tái bản có chỉnh sửa và bổ sung 'Chuyện Đông chuyện Tây'

Độc giả đã từng biết đến bộ Chuyện Đông chuyện Tây nổi tiếng của học giả An Chi gồm 7 tập trước đây với những câu chuyện lý thú bàn về chữ nghĩa nên khá bất ngờ với bộ sách mới tái bản chỉ có… 4 tập vừa được NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành (ảnh).

Bộ sách đi sâu vào lý giải nhiều địa danh mà lâu nay người đọc tò mò. Ví dụ: Củ chi là củ gì? Tên này có liên quan đến địa danh Củ Chi không. Ngoài ra, ông còn giải đáp những “bí ẩn” của tác giả Truyền kỳ mạn lục, kho tàng ngữ nghĩa phong phú của Truyện Kiều, tại sao hay gọi vùng Vịnh là Trung Đông, vì sao gọi nước Nhật là Phù Tang, giải thích các câu tục ngữ hay của VN...

Khác với lần trước sách được in trên khổ nhỏ, theo bà Đinh Thị Thanh Thủy, Giám đốc NXB Tổng hợp TP.HCM: “Chuyện Đông chuyện Tây lần này được học giả An Chi chỉnh sửa công phu trong gần 1 năm với những góc nhìn đa chiều và mới mẻ hiện nay, tập hợp các bài viết hay nhất của ông có bổ sung nhiều chi tiết lạ để tác phẩm hấp dẫn hơn. Bộ sách in trên giấy trắng, khổ lớn 15 x 23 cm, nên nhiều người lầm tưởng bộ 7 tập trước được rút ngắn lại thành 4 tập nhưng thực ra lần tái bản này đầy đủ và hoàn thiện hơn trước”.