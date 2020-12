Tài năng ghi điểm tuyệt đối đầu tiên của 'Siêu trí tuệ Việt Nam' mùa 2

Làm bùng nổ cảm xúc sân khấu Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 ngay từ màn giao lưu đầy hóm hỉnh, chàng trai đến từ Thái Bình đã gây thiện cảm với người xem. Với thử thách Chòm sao tri thức, nguyên phó Chủ tịch hội Kiến trúc sư Việt Nam – Kiến trúc sư Khương Văn Mười đã có những phân tích và nhận định về độ khó của nó khiến những ai có mặt tại phim trường phải thảng thốt về những điều mà họ sắp chứng kiến.

Ngay cả việc lựa chọn đề thi cho thử thách lần này cũng là thách thức cho giám khảo Tóc Tiên. Tóc Tiên cho rằng những khối hình tròn khi ứng vào bầu trời sao có thể sẽ dễ nhận diện hơn so với những hình còn lại nên cô đã chọn những đề bài có ít tính đối xứng nhất và dễ gây nhiễu bởi những hình tam giác, hình vuông. Cả 3 giám khảo đã đồng lòng cho số điểm dự đoán độ khó là 5. Không chỉ vậy, giám khảo khoa học Trần Thành Nam còn nâng độ khó thêm khi cho sao chổi chuyển động trên màn hình suốt phần thi khiến việc vượt thử thách của Thành Đạt đã khó càng thêm gay cấn.

Và Thành Đạt bước vào “cuộc chiến”một cách điềm tĩnh. Khi quan sát bầu trời đầy điểm sáng chi chít không được chia tọa độ trên màn hình LED có kích thước lớn, Thành Đạt đã dùng cách mã hóa các hình ảnh thành những nhân vật hoạt hình mà cậu yêu thích để lưu trữ vào bộ nhớ ngắn hạn. Dù gặp khó khăn khi màn hình hiển thị là màn hình cong và giữa bầu trời có chục nghìn ngôi sao khiến cậu không biết được điểm mình bắt đầu, cũng như định vị được những điểm mà cậu đã làm và chưa làm khiến quá trình vượt thử thách trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, cậu đã tận dụng đèn trên sân khấu để chia màn hình làm 10 phần giúp không bỏ sót điểm nào trong quá trình thi.

Thành Đạt cũng đặt quy định cho mình là không quan sát 1 điểm quá lâu để tránh gây ảo giác. thận trọng trong mỗi đường đi nước bước, Thành Đạt đã làm đi làm lại 2 lần đối với đề bài này. Và cậu đã tìm ra được vị trí Tóc Tiên giấu đề bài trước sự ngỡ ngàng của người xem. Giám khảo Lại Văn Sâm bàng hoàng: “Tôi là người trực tiếp chứng kiến mọi thứ mà tôi vẫn chưa lý giải được không hiểu bạn làm cách gì để có thể tìm ra được tọa độ có vòng tròn chứa cái hình”.

Sang bước 2, thử thách được đặt ra là từ những dấu chấm đã tìm trước đó và những gì mà mình cho là đúng, Thành Đạt phải dùng những mẫu hình đa giác 2D do chương trình cung cấp để dựng lại bản 2D mà cậu cho là mô hình Tóc Tiên đưa ra. Cũng như tìm ra 1 trong 105 khối 3D có thể được phục dựng từ mô hình 2D vừa tìm. Trên sân khấu, mảnh ghép 2D do Thành Đạt dựng đã hoàn toàn trùng khớp với hình do Tóc Tiên đưa ra...

Các giám khảo đồng loạt đứng lên tán thưởng màn vượt thử thách ngoạn mục của Thành Đạt Ảnh: V.C

Sự thán phục mà mọi người dành cho Thành Đạt tăng thêm khi cậu chia sẻ về cách mà mình đã thực hiện để vượt qua thử thách: “Thật ra đề này khá là khó với em. Bởi vì có những hình chỉ sai lệch với nhau không đến 1mm. Bình thường em làm trên 1 mặt phẳng còn đây là màn hình cong... các tam giác trên màn hình cong tỉ lệ là không chính xác”. Song song đó, cậu cũng nêu ra giải pháp mà mình đã nghĩ ra khi nhìn thấy độ cong màn hình là dạng parapol và dùng số đo bước chân để tọa độ hóa tất các các điểm, đồng thời sử dụng những phép dời hình trên mặt phẳng trong không gian để chuyển các điểm mặt cong về mặt phẳng khiến ai cũng tròn xoe mắt.