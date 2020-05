Tài tử Lee Dong Gun đột ngột tuyên bố ly hôn khiến fan sốc

Sáng 28.5, Dispatch đưa tin độc quyền Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee đã quyết định “đường ai nấy đi” sau 3 năm kết hôn. Nguyên nhân là do đôi bên có những khác biệt lớn không thể dung hòa và cuối cùng phải lựa chọn chia tay sau khi đã trải qua những cuộc thảo luận kéo dài. Theo bạn bè của cặp đôi, họ đã trong giai đoạn cuối cùng của quá trình ly hôn. Minh tinh 38 tuổi sẽ được quyền nuôi con gái.

Ngay sau khi thông tin trên được công bố, đại diện của hai diễn viên cũng nhanh chóng lên tiếng xác nhận. Công ty quản lý Jo Yoon Hee là King Kong by Starship xác nhận cặp sao phim Bốn chàng thợ may đã chính thức hoàn thành thủ tục ly hôn tại Tòa án Gia đình Seoul vào ngày 22.5 vừa qua. Về phía Lee Dong Gun, công ty quản lý FNC Entertainment cũng đưa ra phát ngôn tương tự.

Cặp đôi tình tứ trong ảnh cưới 3 năm trước. Hiện Jo Yoon Hee đã khóa trang cá nhân sau tin tức ly hôn ẢNH: INSTAGRAM NV

Tin tức Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee “tan đàn xẻ nghé” khiến dư luận ngỡ ngàng, bởi họ từng là đôi vợ chồng nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng được nhiều người ngưỡng mộ. Cả hai từng không ít lần khoe khoảnh khắc hạnh phúc và thường luôn nói tốt về đối phương trước công chúng.

Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee đăng ký kết hôn vào tháng 5.2017 và tổ chức đám cưới riêng tư vào ngày 29.9 cùng năm, chỉ sau vài tháng hẹn hò ngắn ngủi. Cặp đôi chào đón đứa con đầu lòng vào tháng 12 năm đó. Được biết, họ nên duyên từ sau lần hợp tác ăn ý trong phim The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop (tựa Việt: Bốn chàng thợ may).

Trước khi lập gia đình với Jo Yoon Hee, Lee Dong Gun từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi tuyên bố chia tay Park Ji Yeon, thành viên nhóm nhạc nữ T-ara, để đến với tình mới chỉ sau một tháng. Tài tử sinh năm 1980 và nữ ca sĩ kiêm diễn viên bên nhau 2 năm, anh lớn hơn cô đến 13 tuổi. Việc anh phũ phàng với người đẹp họ Park khiến dư luận phẫn nộ và gây tranh cãi dữ dội lúc bấy giờ.