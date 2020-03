Tài tử Nhật Bản cúi đầu xin lỗi vì ngoại tình

Higashide bày tỏ sự hối lỗi và cúi đầu ăn năn trước mặt nhiều phóng viên và người tham dự sự kiện. Bên cạnh đó, anh cũng gửi lời xin lỗi đến vợ: "Người tôi cần xin lỗi nhất là vợ. Tôi đã phản bội cô ấy và gây ra nỗi đau khó có thể chữa lành. Tôi đã lấy đi hạnh phúc của vợ và các con, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy nữa", nam diễn viên nói.

Cả Higashide Masahiro lẫn tình trẻ đều bị ảnh hưởng nặng nề. Bộ phim The Detective and The Prosecutor dù mới chiếu những tập đầu tiên nhưng đã bị khán giả yêu cầu gỡ bỏ khỏi kênh truyền hình vì có sự tham gia của Masahiro. Các thương hiệu cũng dần loại bỏ tên nam diễn viên khỏi các chiến dịch quảng cáo. Bởi vì vết nhơ ngoại tình, hiện tại anh phải bồi thường gấp nhiều lần so với tiền thù lao từng tập là 45-60 triệu yên Nhật, lên đến 600 triệu yen (132 tỉ đồng).

Về phía Erika Karata, cô bị loại bỏ khỏi dự án phim Prayers in the Emergency Room và một tác phẩm của đài Tokyo TV. Thậm chí, Karata được dự đoán sẽ mất luôn vai trong một tác phẩm khác của đài NHK vì khán giả đang có phản ứng rất tiêu cực trước tên tuổi của ngọc nữ này.