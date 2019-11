Tài tử phim Dumbo đóng phản diện trong phim mới nhất về Người dơi

Theo The Guardian, dàn diễn viên của phim đã được xác nhận gần hết. Ngoài tài tử sinh năm 1976, tham gia vào dự án còn có các diễn viên như Robert Pattinson (vai Người dơi/Bruce Wayne), Zoë Kravitz (vai Catwoman), Paul Dano (The Riddler).

Ngoài thông tin Colin Farrell, Andy Serkis được nhắm cho các vai Penguin, Alfred, truyền thông phương Tây còn tung tin tài tử Matthew McConaughey được nhắm cho vai Harvey Dent, cựu công tố viên ở thành phố Gotham. Nhân vật này cũng đối đầu với Batman. Colin Farrell từng được đề cử Quả cầu vàng trong sự nghiệp diễn xuất đa dạng, có thể kể đến các tác phẩm như The Lobster, The Killing of a Sacred Deer... Còn Andy Serkis được xem là báu vật sống về kỹ thuật diễn xuất "bắt chuyển động" (motion capture) ở Hollywood. Matthew McConaughey cũng là diễn viên thực lực ở kinh đô điện ảnh , từng nhận giải Oscar nhờ vai diễn trong phim Dallas Buyers Club (2013).